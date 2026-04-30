Что известно об атаке БПЛА на Пермский край

Что известно об атаке БПЛА на Пермский крайВ регионе сохраняются режим беспилотной опасности
Вооруженные силы Украины атаковали промышленный объект в Пермском крае – в регионе действуют режимы «Беспилотной опасности» и «Ковер», ограничена работа аэропорта и отменены занятия в вузе.
Об ударе беспилотника по одной из промышленных площадок сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. По его словам, сотрудники предприятия укрылись в защитных сооружениях, пострадавших и значимых разрушений нет.
«Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Угрозы химической опасности нет», – отметил глава региона.
Махонин также предупредил о запрете публикации фото и видео последствий, подчеркнув, что подобные материалы могут использоваться противником.
С 5:12 мск аэропорт Перми временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, сообщают в Росавиации.
29 апреля Махонин уже сообщал об атаке беспилотника на промышленный объект в регионе, после чего возник пожар. Тогда, по его словам, все службы сработали оперативно. Он не уточнял, какой именно объект был атакован. Роспотребнадзор в тот же день провел мониторинг качества воздуха и не выявил превышений загрязняющих веществ – угрозы для жителей и окружающей среды не было.