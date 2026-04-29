CNY Бирж.10,913-0,61%RGSS0,192-1,74%OKEY38,96+1,43%IMOEX2 639,18-2,13%RTSI1 110,31-2,37%RGBI119,47+0,13%RGBITR779,02+0,16%
Главная / Общество /

В Пермском крае на промышленном объекте произошел пожар из-за удара дрона

После прилета украинского беспилотника на промышленном объекте в Перми произошло возгорание, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

Он не рассказал, какой именно объект был атакован. По его словам, все службы сработали оперативно. Ликвидация последствий продолжается. Глава края поручил обеспечить круглосуточный контроль обстановки и держать связь со всеми службами до полного завершения работ.

Специалисты Роспотребнадзора провели мониторинг качества атмосферного воздуха. Превышений загрязняющих веществ зафиксировано не было, угрозы для жителей и окружающей среды также нет, добавил Махонин.

28 апреля украинский беспилотник атаковал НПЗ в Туапсе. На фоне этого власти Краснодарского края ввели режим ЧС регионального уровня из-за последствий атаки. Из резервуара на предприятии произошел выброс нефтепродуктов, нефть вылилась на дорогу, также сообщалось о разливе мазута в море в этом районе.

