«Безжалостный» Маск: как отец миллиардера совмещает науку, авантюры и скандалы

«Безжалостный» Маск: как отец миллиардера совмещает науку, авантюры и скандалыВ апреле Эррол Маск в третий раз посетил Россию
Отец богатейшего человека планеты Илона Маска Эррол – фигура весьма неоднозначная. Судя по его собственным рассказам, он владел изумрудными копями, убил трех человек и финансировал первый стартап сына, с которым у него сложились очень напряженные отношения. Сейчас Маск-старший путешествует по миру и договаривается о создании научно-исследовательского института по изучению гравитации, пространства и времени. В Россию, которую в апреле он посетил уже в третий раз, отец миллиардера хочет перевезти фермеров из ЮАР.
Инженер, бизнесмен и политик
Эррол Маск родился 25 мая 1946 г. в Претории, столице Южно-Африканского Союза (ЮАС, сейчас – ЮАР). Его отец – Уолтер Генри Джеймс Маск – африканер, потомок колонистов. У матери, Коры Амелии Робинсон, родословная сложнее: она появилась в семье англичанина из Ливерпуля, который влюбился в дочь южноафриканских колонистов и иммигрировал в Африку.
В Университете Претории Эррол Маск изучал инженерное дело. Илон называл отца блестящим специалистом и признавался, что унаследовал инженерные навыки от него. «Вокруг меня было много всяких инженерных штучек, – вспоминал Маск-младший в интервью Wired. – Я просил отца рассказать мне что-то и получал объяснения, как что работает».
После университета Эррол работал консультантом по электротехнике и машиностроению. Помимо инженерного, у него обнаружился предпринимательский талант: он занялся недвижимостью. Попутно Маск-старший увлекся политикой и в 1972 г. избирался в городской совет Претории, а затем стал членом Прогрессивной федеральной партии. Он рассказывал The New York Times, что выступал против апартеида, добавляя, однако: что жизнь тогда была «лучше» и «безопаснее», чем в ЮАР сегодня.
Британский блогер Дилли Хуссейн в 2025 г. провел день с Эрролом в его имении в Западно-Капской провинции в ЮАР. Дом большой и стильный, правда, немного неопрятный, внутри беспорядок, но не хаос – скорее, некоторое пренебрежение порядком, описывал он. Маск-старший был вежлив, уважителен, приятен и сговорчив, выделил Хуссейну место для молитвы и заверил, что убрал весь алкоголь. Впечатление подпортило только то, что Эррол убеждал: не белые люди, особенно с черной кожей, неспособны построить функционирующее общество или цивилизацию.
Дела семейные
С первой женой Мэй Эррол познакомился в старших классах. В 1970 г. они поженились, год спустя родился первенец Илон, затем еще двое детей. Родителей Илон видел редко, поскольку они много работали, рассказывал миллиардер журналу Rolling Stone: «У нас была домработница, чтобы убедиться, что я ничего не сломаю. Она мной не занималась. Я создавал взрывчатку, читал книги, строил ракеты и делал вещи, которые могли бы убить меня. Я в шоке от того, что у меня есть все пальцы. Меня воспитывали книги. Книги, а потом мои родители».
Мэй рассказывала Harper’s Bazaar в 2019 г., что все, кого она знала, называли ее мужа «свиньей», потому что он плохо обращался с ней даже при посторонних. А в мемуарах «Женщина, у которой есть план» она описывала свой брак как время физического и эмоционального насилия. В свою очередь, Эррол называл эти обвинения «смешными, абсурдными и выдуманными». В подкасте «Папа гения» на YouTube он уверял, что боялся Мэй: «Она очень строгая, она управляла домом, ты должен делать то, что она сказала».
В 1979 г. Мэй порвала с Эрролом. Брат и сестра Илона Кимбал и Тоска остались с матерью. «Мне было жаль отца, – рассказывал Маск-младший Rolling Stone. – Он казался очень грустным и одиноким». В результате Илон переехал жить к родителю, хотя это было явно не лучшей идеей, признавал он: «Я не понимал, каким человеком он был <...> Почти любое зло, о котором вы можете подумать, он совершил». Вспоминая детство с отцом, Илон расплакался при журналисте: «Отец был физически жесток, когда я был очень молод». Правда, сам Эррол уверяет, что лишь раз в жизни ударил будущего миллиардера.
Когда сын подрос, отец перестал применять к нему физическую силу, но легче от этого не стало, вспоминал Илон: его травили в школе и как-то столкнули с лестницы, однако Эррол встал на сторону нападавших. Когда в 17 лет Маск-младший бросил колледж и поехал в Канаду, родитель назвал его идиотом и предрек, что тот вернется через три месяца и никогда ничего не достигнет.
«У меня не было хорошего детства», – признался миллиардер биографу Эшли Вэнсу, автору книги «Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее». Тот запросил комментарии у Эррола, который заявил: он никогда намеренно не угрожал и не причинял вреда кому-либо, и не обвинялся в чем-либо, кроме одного случая – через много лет после развода с Мэй в дом ворвалось пятеро или шестеро вооруженных грабителей. Он застрелил троих, но эти действия были признаны допустимой самообороной.
На запрос Rolling Stone Эррол также ответил: «Моя собственная (замечательная) мать сказала мне, что я "безжалостный" и должен научиться быть более "гуманным"».
Туманные копи
Маск-старший рассказывал Forbes, что его предки были искателями приключений. Бабушка стала первым хиропрактиком в Канаде, а отец и мать первыми перелетели из Южной Африки в Австралию на одномоторном самолете. Его собственная судьба тоже могла бы лечь в основу приключенческого романа.
В 2009 г. Илон в интервью журналу The New Yorker вскользь упомянул, что у отца был изумрудный рудник, хотя позже это отрицал. «Заплачу миллион Dogecoin за доказательство существования этой шахты!» – писал он в Twitter в 2023 г. Сам Эррол уверяет, что он действительно владел долей в изумрудных копях. Правда, его версии событий слегка различаются в разных интервью.
Один из вариантов таков. Якобы в середине 1980-х он летел в Джидду (Саудовская Аравия) на своей Cessna 421. Оказалось, что там проходит религиозный праздник, аэропорт перегружен и за посадку с него потребовали $2000. Эррол повернул назад и по дороге то ли в Джибути, то ли в Замбии познакомился с итальянским бизнесменом, который захотел купить его самолет за 80 000 фунтов. «Дома этот парень открыл сейф, там были просто стопки денег», – вспоминал он в беседе с Business Insider. Автору книги «Илон Маск» Уолтеру Айзексону он говорил, что вместо наличных покупатель рассчитался изумрудами. Но всю сумму итальянец не отдал: как часть оплаты он предложил долю то ли в одной, то ли в трех изумрудных шахтах в Замбии. Эррол ударил по рукам.
Шесть лет Маск-старший якобы зарабатывал на камнях баснословные суммы: по его словам, требовалось два человека, чтобы закрыть сейф, – один держал деньги, другой подпирал их крышкой. The Daily Beast пишет, что изумрудный бизнес в те годы был сродни золотой лихорадке: небольшие группы старателей добывали камни без всяких лицензий. Дело было также опасным. «Половина моих коллег погибла, все мои коллеги переболели малярией, желтой лихорадкой, черной лихорадкой и другими болезнями, – рассказывал Эррол. – Одного съел крокодил на берегу озера Танганьика <...> Смогут ли сегодняшние глупые западные слабаки понять все это? Сомневаюсь». Найденные камни Эррол вывозил на легкомоторном самолете исключительно по ночам, садясь прямо посреди саванны.
Эррол с удовольствием расписывал, как выживал в той дикой местности, питаясь мукой из камыша и сушеной капентой (рыбой, обитающей в озере Танганьика). Как-то он взял с собой Илона, но тот пришел в ужас от условий жизни и пять дней отказывался от еды. Куда лучше удалась поездка с детьми в Нью-Йорк. Эррол уверял Business Insider, что пока он спал, 16-летний Илон и его брат Кимбал взяли изумруды, зашли в магазин Tiffany на Пятой авеню и предложили их купить. За один им дали $800, за другой $1200. Через несколько дней они проходили мимо и увидели, что камень за $800 вставлен в кольцо и продается уже за $24 000. На этом примере Эррол объяснил детям, как работает наценка в ритейле.
Маск-старший уверял, что изумрудному бизнесу пришел конец в конце 1980-х, когда СССР наладил производство искусственных алмазов. The Daily Beast считает, что дело в другом: власти Замбии в это время всерьез взялись за регулирование алмазодобычи.
Чьи деньги были раньше
Алмазные копи – не единственный туманный эпизод в биографии Эррола. До сих пор непонятно, построил ли Маск-младший бизнес-империю на деньги отца или нет. Биограф Вэнс утверждает, что в 2005 г. родитель дал Илону и его брату Кимбалу $28 000, чтобы те основали свою первую компанию по разработке программного обеспечения Zip2. Сам Илон в 2019 г. опубликовал твит, согласно которому на первоначальный капитал братья скинулись сами и еще $8000 добавил бизнес-ангел Грэг Коури. «Отец гораздо позже предоставил 10% от раунда финансирования примерно на $200 000, но к тому времени риски снизились и раунд все равно состоялся бы», – уверял он.
Илон опровергал Rolling Stone утверждения отца о том, что тот «дал целую кучу денег», чтобы его отпрыски запустили стартап: «Он даже за колледж ничего не платил, мы с братом оплачивали учебу с помощью стипендий, кредитов и работая на двух работах одновременно». Будущему миллиардеру потом пришлось гасить кредит на обучение в $100 000.
Когда в 1999 г. Илон продал Zip2 и получил $22 млн, он перевез Эррола и его тогдашнюю семью из Южной Африки в Малибу, купив им дом, машины и лодку. Но отношения не заладились. «Я перепробовал все. Я пробовал угрозы, награды, интеллектуальные споры, эмоциональные споры, все, чтобы попытаться изменить моего отца к лучшему, и он... просто стало хуже», – признавался он Rolling Stone. В итоге Эррол уехал обратно в Южную Африку.
В 2021 г. Илон написал в Twitter: «Мой отец и вся его большая семья более 20 лет зависят от финансовой поддержки со стороны моего брата и меня». На следующий год он подтвердил это в еще одном твите: «В 1990-х у Эррола кончились деньги. Мы с братом оказывали финансовую помощь ему и его семье на условиях, что он не будет делать плохих вещей. К сожалению, он делал плохие вещи». Одной из них оказалась новая семья отца.
Недетские обвинения
После развода с Мэй в 1997 г. Эррол недолго был женат на модели по имени Сью Вилсон. В 1992 г. 45-летний предприниматель снова женился, на этот раз его избранницей стала 25-летняя вдова Хайде Безуйденхаут, у которой было то ли двое, то ли трое детей, в том числе четырехлетняя Яна. Вдобавок к пасынкам у Эррола с Хайде родилось еще две дочери. Пара ненадолго развелась, потом снова сошлась. Окончательно брак распался в 2004 г.
The New York Times утверждает, что одним из важных факторов разрыва отношений Илона с отцом стали обвинения в сексуальном насилии над детьми. Самое раннее относится к 1993 г., когда падчерица Яна рассказала родственникам, что он ее трогал. В 2023-м о подобном инциденте заявил уже пятилетний сын Эррола. По данным The New York Times, некоторые члены семьи также обвиняли предпринимателя в насилии над двумя его дочерьми и пасынком: якобы против него велось три отдельных расследования. Два закрыты, о результатах третьего информации нет.
Впоследствии в этой истории произошел неожиданный поворот: в 2018 г. выяснилось, что Яна недавно родила Эрролу ребенка. Ему на тот момент было 72, ей – 30. Их отношения начались после того, как женщину бросил возлюбленный. «Мы были одиноки, потеряли близких людей», – объяснял он. В 2022 г. стало известно, что у пары появился второй ребенок. The Sun уверяет, что Илон впал в ярость от этой новости.
«Единственное, для чего мы находимся на Земле, – это размножаться, – цитировала объяснения Эррола газета The Sun. – Мог бы я сделать еще одного ребенка, я бы сделал. Я не вижу причин не делать». Интересно, что Илон заявляет примерно то же самое. «Я делаю все возможное, чтобы помочь в решении проблемы недонаселения, – писал он в блоге четыре года назад. – Резкое падение рождаемости – самая большая опасность, с которой сталкивается цивилизация».
Впрочем, Яна и Эррол не ужились: в том же 2022 г. пара рассталась. По словам Маска-старшего, он понял, что разница в возрасте в 42 года все-таки слишком велика.
Институт имени Маска
Сейчас Эррол пытается завоевать медийную славу на базе бренда «Маск», пишет Forbes. В прошлом году он побывал в Дубае, Австрии, Сербии, Боснии и Герцоговине, где вел переговоры о создании собственного научно-исследовательского института, который займется гравитационными и пространственно-временными исследованиями. Озвучивал он и идею возвести Musk Tower, которая стала бы хабом для бизнеса и научных исследователей.
Посещая Дубай, он называл его «центром мира» и «идеальным» местом для института. Будучи на Балканах, Эррол хвалил местную экономику и население. Шесть дней Маск-старший провел в Индии, восхищаясь скромностью, с которой страна относится к своему успеху: «Когда у вас четвертый по величине ВВП в мире, вы мировая держава – нравится вам это или нет». Он также называл премьер-министра Нарендру Моди «одним из лучших мировых лидеров», а посещение храма Рам Мандир в Айодхье – «одним из лучших событий в жизни».
В июне 2025 г. Эррол впервые приехал в Россию, чтобы посетить «Форум Будущего 2050». Москву он тогда назвал «столицей мира». Бизнесмен поразился тому, что «везде чисто, ни мусора, ни граффити», а также удивился, что россияне свободно ходят по улице, не опасаясь за свою жизнь. Когда Эрролу принесли еду в ресторане, то, по его собственным словам, он «чуть было не упал со стула» от восхищения.
Маск-старший снова побывал в России в октябре 2025 г., а в апреле 2026-го стал одним из хедлайнеров Blockchain Forum 2026. Тогда Эррол рассказал, что занимается проектом переселения 50 семей фермеров-африканеров из ЮАР во Владимирскую область – под Петушки, и уже встретился с губернатором Александром Авдеевым.