«Безжалостный» Маск: как отец миллиардера совмещает науку, авантюры и скандалы

Один из вариантов таков. Якобы в середине 1980-х он летел в Джидду (Саудовская Аравия) на своей Cessna 421. Оказалось, что там проходит религиозный праздник, аэропорт перегружен и за посадку с него потребовали $2000. Эррол повернул назад и по дороге то ли в Джибути, то ли в Замбии познакомился с итальянским бизнесменом, который захотел купить его самолет за 80 000 фунтов. «Дома этот парень открыл сейф, там были просто стопки денег», – вспоминал он в беседе с Business Insider. Автору книги «Илон Маск» Уолтеру Айзексону он говорил, что вместо наличных покупатель рассчитался изумрудами. Но всю сумму итальянец не отдал: как часть оплаты он предложил долю то ли в одной, то ли в трех изумрудных шахтах в Замбии. Эррол ударил по рукам.