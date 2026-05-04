Россия заняла 8-е место в мире по объему затрат на исследования и разработки

Россия заняла 8-е место в мире по объему затрат на исследования и разработкиОсновным источником финансирования науки в стране остается государство, по похожей модели развивается КНР
Россия в 2024 г. заняла 8-е место в мире по объему внутренних затрат на гражданские исследования и разработки в расчете по паритету покупательной способности национальных валют. Всего в это направление было вложено почти $67 млрд, включая затраты малого бизнеса. К такому выводу пришли эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Они проанализировали данные Организации экономического сотрудничества и развития, Росстата, Евростата и национальных статистических служб стран, представленных в рейтинге.
Лидерами мирового рейтинга остаются Китай и США: каждая из стран направляет на исследования и разработки свыше $1 трлн, что примерно в 15 раз превышает уровень расходов России. При этом в исследовании отмечается, что по объему затрат на науку РФ опережает ряд динамично развивающихся стран, в частности Индию (9-е место) и Турцию (10-е место).
С учетом динамики последних лет Россия, вероятно, сохранит позиции в числе мировых лидеров по затратам на науку, отметили эксперты. В 2024 г. объем внутренних затрат на исследования и разработки в стране вырос на 7,5% в действующих ценах по сравнению с 2023 г., это выше, чем у Франции и Германии (+3%), а также ряда стран, находящихся ниже в рейтинге – Италии, Испании, и Нидерландов.
По численности исследователей Россия занимает 6-е место, если считать не просто количество людей, а их занятость, приведенную к полной ставке. Такой показатель – человеко-годы – учитывает, что часть специалистов работает неполный день: например, два человека на полставки считаются как один полный исследователь. В этом пересчете в России насчитывается более 382 800 человеко-лет. При этом в международных сравнениях по России учитываются только крупные и средние организации, данные по малым предприятиям, где занято почти 12 000 исследователей, пока не включаются. По этому параметру лидерами рейтинга также остаются Китай и США: их показатели превышают 3,1 млн и 1,7 млн человеко-лет соответственно.
«Ведомости» в апреле 2026 г. писали, что расходы на исследования и разработки (R&D) в процентах от ВВП в России более чем за 20 лет снизились с 1,18 до 1,02%. В результате к 2024 г. страна потеряла 13 позиций в глобальном рейтинге и переместилась с 20-го на 33-е место, следует из исследования Финансового университета.
В российской практике главным заказчиком научных исследований и разработок остается государство, а источником финансирования – госбюджет, говорит главный научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Александр Федотов. Роль бизнеса постепенно увеличивается, но пока предприниматели вкладываются в исследования в отдельных научных областях, добавил он. Главный индикатор здоровья системы – это не просто объем денег, а структура их распределения и человеческий капитал, считает исполнительный директор Фонда развития физтех-школ Андрей Богданов. Если посмотреть на показатель численности исследователей в человеко-годах, то потенциал российской науки раскрыт не на 100%. Богданов также отметил, что за последние два года удалось переломить негативный тренд снижения штатной численности персонала, занятого исследованиями и разработками.
В наиболее инновационных экономиках мира в последние десятилетия растет значение бизнеса в финансировании науки, говорит начальник отдела популяризации науки НИЯУ МИФИ Константин Фрумкин. При этом в России в XXI в. эта тенденция была сглажена ростом доли государства и государственных предприятий в экономике. В стране роль государства в науке традиционно доминирует и несопоставима с ролью бизнеса и здесь Россия ближе к КНР, чем к западным странам, добавил он.
При сохранении мер поддержки прикладных исследований и дальнейшего стимулирования интереса частного бизнеса к инвестициям в науку есть все шансы сохранить восьмую позицию в рейтинге, считает профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета Константин Лебедев. Для сохранения лидерских позиций и сокращения разрыва с Китаем России необходимо продолжать наращивать кадровый потенциал, улучшать условия труда исследователей и повышать престиж профессии ученого, считает эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», доцент Университета ИТМО Елена Васякина.