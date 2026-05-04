Россия заняла 8-е место в мире по объему затрат на исследования и разработки

По численности исследователей Россия занимает 6-е место, если считать не просто количество людей, а их занятость, приведенную к полной ставке. Такой показатель – человеко-годы – учитывает, что часть специалистов работает неполный день: например, два человека на полставки считаются как один полный исследователь. В этом пересчете в России насчитывается более 382 800 человеко-лет. При этом в международных сравнениях по России учитываются только крупные и средние организации, данные по малым предприятиям, где занято почти 12 000 исследователей, пока не включаются. По этому параметру лидерами рейтинга также остаются Китай и США: их показатели превышают 3,1 млн и 1,7 млн человеко-лет соответственно.