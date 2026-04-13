Россия заняла 33-е место в мире по доле расходов на инновации в ВВП

Расходы на исследования и разработки (R&D) в процентах от ВВП в России более чем за 20 лет снизились с 1,18 до 1,02%. В результате к 2024 г. страна потеряла 13 позиций в глобальном рейтинге и переместилась с 20-го на 33-е место. В то же время средневзвешенный по ВВП (с поправкой на размер экономики. – «Ведомости») уровень R&D-интенсивности в мире вырос с 2,05 до 2,48%, а простое среднее по странам – с 0,84 до 1,06%. Такие данные приводятся в исследовании ученых из Финансового университета при правительстве РФ. Они проанализировали динамику расходов на R&D за 2000–2024 гг. на основе данных Всемирного банка по 115–132 странам в зависимости от периода.