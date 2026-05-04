К 30 годам россияне накапливают 500 000 рублей на вкладах

К 30 годам россияне накапливают 500 000 рублей на вкладахВ этом возрасте общий медианный доход на 21% превышает заработок 25-летних
У 30-летних россиян в прошлом году на вкладах в среднем лежало 500 000 руб. Это в 1,4 раза больше, чем у 25-летних. Об этом говорится в исследовании Т-банка, которое есть у «Ведомостей». Данные собраны на основе транзакций более 50 млн клиентов этого банка в возрасте 20–40 лет.
Общий медианный доход 30-летних в прошлом году на 21% превысил заработок 25-летних и на 82% – 20-летних, следует из подсчетов аналитиков банка (абсолютные цифры они не раскрывают).
От роста доходов и изменения потребительских привычек прежде всего выигрывают банки и застройщики – люди открывают вклады, берут ипотеку и покупают жилье, считает доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих.
После 27–30 лет, как следует из исследования, особенно заметно росли расходы в семейных категориях: «дом и ремонт», «детские товары», «здоровье». Россиянки в 2025 г. в среднем рожали детей в 29,8 года, писало «РИА Новости» со ссылкой на данные ЗАГС.
Медианные годовые затраты на категорию «дом и ремонт» у 30-летних составили 8170 руб., что в 1,7 раза больше по сравнению с 25-летними. В эту категорию входят расходы на стройматериалы, ремонт, мебель и бытовую технику.
В среднем за год 30-летние россияне тратят на детские товары 5600 руб., что вдвое больше, чем в 25 лет. (Расходы на детей могут учитываться и в других категориях, связанных с хобби, услугами, одеждой.)
В 30-летнем возрасте более регулярными становятся медицинские расходы, говорится в исследовании. Годовые затраты на услуги медцентров составили 13 700 руб. Это на 30% большем, чем у 25-летних (10 520 руб.). Почти столько же 30-летние в среднем за прошлый год потратили в аптеках – 13 800 руб.
Кредитные продукты чаще всего используются и достигают своих максимальных показателей среди 30-летних, после чего начинается более сберегательное поведение, рассказала старший управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова.
В 30–60 лет у людей происходит переоценка ценностей: на первый план выходят стабильность, семья, здоровье, передача опыта, говорит директор по аналитике «Инго банка» Василий Кутьин. В этом возрасте они реже принимают импульсивные решения, а значимость безопасности повышается. При этом, по мнению Кутьина, склонность к накоплениям и долгосрочным расходам определяется макроэкономическими условиями. При высокой инфляции граждане могут предпочитать тратить деньги здесь и сейчас, а не копить, добавил он.
В 40–50 лет карьера и уровень дохода достигают пика, после чего для поддержания привычного уровня потребления люди начинают использовать ранее сделанные накопления или инвестиции, добавил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Российские пенсионеры, по словам Камбуловой, одни из самых активных вкладчиков.
«Ведомости» направили запросы в Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, РСХБ, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк и банк Дом.РФ чтобы узнать, видят ли они схожее перераспределение расходов у своих клиентов в возрасте 30 лет.