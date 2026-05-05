В России могут появиться кибердружины для защиты детей от деструктива

В 2025 г. на одного школьного педагога-психолога в среднем по России приходился 501 обучающийся. Об этом в апреле писали «Ведомости» со ссылкой на обновленные данные Минпросвещения. На одного педагога-психолога в организациях дошкольного образования в прошлом году было 303 воспитанника, а в профессиональных образовательных организациях (колледжи, техникумы, училища) – 967 обучающихся. Согласно примерному штатному нормативу от июня 2025 г., на каждые 300 обучающихся нужна одна должность педагога-психолога.