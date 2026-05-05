В России могут появиться кибердружины для защиты детей от деструктива

В России могут появиться кибердружины для защиты детей от деструктиваЭти меры описаны в новом документе по профилактике негативных явлений среди молодежи
Региональные министерства образования должны будут проводить в школах и колледжах мероприятия по профилактике негативных социальных явлений, включая создание кибердружин и медиапатрулей с участием активных студентов. Об этом говорится в документе о мерах по борьбе с деструктивным поведением молодежи до 2030 г., который утвердило правительство.
Минпросвещения, МВД, Росмолодежь и Росгвардия должны будут разработать механизм взаимодействия между ведомствами, который позволит быстро ограничивать распространение в региональных СМИ и популярных соцсетях материалов о нападениях на школы, а также сцен насилия с участием несовершеннолетних, говорится в документе.
Правительство также поручило региональным министерствам образования ежегодно обучать заместителей руководителей образовательных организаций по вопросам безопасности, педагогов-психологов и социальных педагогов профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних. В регионах организуют психолого-педагогическое сопровождение подростков, которые подвержены риску вовлечения в деструктивную тематику, а также будут изучать их поведение и круг общения.
Деструктивное поведение
Система психолого-педагогического сопровождения подростков в субъектах в последние годы в целом развивается и постепенно становится более структурированной, говорит клинический психолог, специалист психологической платформы Alter Евгений Щеглов. Во многих субъектах уже работают школьные психологические службы, центры психолого-педагогической и медико-социальной помощи, а также механизмы межведомственного взаимодействия. Это создает базу для раннего выявления подростков из группы риска и реализации мер по профилактике деструктивного поведения, считает Щеглов.
По его словам, государственные инициативы последних лет усиливают методическую и организационную поддержку регионов, включая подготовку специалистов и внедрение единых подходов к профилактической работе. При дальнейшем укреплении кадрового потенциала и цифровых инструментов мониторинга система может стать более адресной и эффективной в работе с подростками, подверженными рискам вовлечения в деструктивные формы поведения, добавил он.
В 2025 г. на одного школьного педагога-психолога в среднем по России приходился 501 обучающийся. Об этом в апреле писали «Ведомости» со ссылкой на обновленные данные Минпросвещения. На одного педагога-психолога в организациях дошкольного образования в прошлом году было 303 воспитанника, а в профессиональных образовательных организациях (колледжи, техникумы, училища) – 967 обучающихся. Согласно примерному штатному нормативу от июня 2025 г., на каждые 300 обучающихся нужна одна должность педагога-психолога.
Представитель пресс-службы Министерства просвещения говорил «Ведомостям», что в детских садах, школах, колледжах в 2025/26 учебном году насчитывался 60 991 педагог-психолог. Он также отметил, что инфраструктура психолого-педагогической помощи в регионах развита неравномерно. По его словам, сохраняется дефицит специалистов, требуется развивать их профессиональные компетенции по новым направлениям, в том числе в сфере профилактики экстремизма и терроризма, а также создавать условия для расширения штата в образовательных организациях и повышения престижа профессии.