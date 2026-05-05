Мишустин утвердил меры по профилактике преступности среди молодежи

Ранее Росмолодежь сообщила, что на Международный фестиваль молодежи 2026 г. в Екатеринбурге подано более 100 000 заявок из 191 страны. Основной этап регистрации окончен. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября и соберет 10 000 участников со всего мира. Он организован в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».