MTSS219,35-0,18%CNY Бирж.11,016+0,35%IMOEX2 620,82-1,41%RTSI1 094,42-2,24%RGBI119,68-0,01%RGBITR781,53+0,11%
Главная / Общество /

Мишустин утвердил меры по профилактике преступности среди молодежи

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на ближайшие четыре года. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ включает 41 мероприятие, направленное на предотвращение деструктивного поведения среди молодежи. Это мониторинг активности в интернете, всероссийские конференции и семинары, а также обучение специалистов по вопросам безопасности.

Согласно плану, региональные власти должны будут реализовывать «мероприятия по установлению несовершеннолетних, замышляющих противоправные посягательства, направленные на дестабилизацию оперативной обстановки».

Как отметил глава Росмолодежи Григорий Гуров, новый документ направлен на усиление профилактической работы. «Президент России Владимир Путин ставит задачу усилить работу над профилактикой преступности среди детей и подростков», – сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее Росмолодежь сообщила, что на Международный фестиваль молодежи 2026 г. в Екатеринбурге подано более 100 000 заявок из 191 страны. Основной этап регистрации окончен. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября и соберет 10 000 участников со всего мира. Он организован в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

