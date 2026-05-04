Более 100 000 заявок из 191 страны подано на фестиваль молодежи в Екатеринбурге
На Международный фестиваль молодежи 2026 г. (МФМ-2026) в Екатеринбурге подано более 100 000 заявок из 191 страны. Об этом сообщили в Росмолодежи.
Основной этап регистрации завершен. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября и объединит 10 000 участников со всего мира. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что среди заявителей – молодые люди, реализующие социальные проекты, работающие в науке, технологиях и госуправлении. «Вместе молодые лидеры будут искать решения глобальных вызовов», – сказал он.
Заявки на участие в МФМ-2026 могли подать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из России и зарубежных стран. По данным Росмолодежи, из России поступила 40 231 заявка, из-за рубежа – более 62 000. Наибольшее количество заявок пришло из стран Европы, Америки, Африки, Азии, Ближнего Востока и Австралии.
Среди регионов России лидером по числу заявок стала Москва, далее следуют Свердловская область и Екатеринбург. В числе наиболее активных также Санкт-Петербург, Пермский и Краснодарский края, Московская, Нижегородская, Воронежская области, Татарстан и Башкирия.
Эксперты уже приступили к анализу заявок и отбору 10 000 участников. Приоритет получат кандидаты с опытом реализации проектов в сферах науки, образования, спорта, предпринимательства, медиа, IT, креативных индустрий, творчества и госуправления. При оценке также будут учитывать мотивацию участника к развитию международного сотрудничества и обмену опытом с другими участниками.
Для тех, кто не успел подать заявку, до 31 мая открыта резервная регистрация. Претенденты из резерва смогут принять участие в фестивале, если кто-либо из зарегистрированных в основном списке не сможет посетить Екатеринбург.
Указ о проведении фестиваля президент Владимир Путин подписал 29 декабря 2025 г. До этого он поручил проводить каждые шесть лет в России Всемирный фестиваль молодежи. Предыдущий такой фестиваль молодежи прошел в 2024 г. в «Сириусе» с участием представителей более 185 стран.