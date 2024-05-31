Путин утвердил проведение в РФ Всемирного фестиваля молодежи раз в шесть лет
Президент РФ Владимир Путин поручил проводить Всемирный фестиваль молодежи в России каждые шесть лет. Следующее такое мероприятие должно состояться в 2030 г., сообщается на сайте Кремля.
Количество участников Всемирного фестиваля молодежи в 2030 г. составит до 20 000 человек. Правительство и администрация президента должны предусмотреть финансирование и обеспечить проведение мероприятия.
С 2027 г., согласно поручению Путина, в стране каждые шесть лет также будет проводиться Международный фестиваль молодежи численностью участников до 10 000 человек.
Кроме того, будет учрежден грантовый конкурс для иностранных физических и юридических лиц на поддержку социально значимых проектов в гуманитарной сфере. На это Путин поручил выделять 500 млн руб. ежегодно.
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи этого года собрал представителей более 185 стран. Каждый из дней был тематическим – «Ответственность за судьбы мира», «Многонациональное единство», «Мир возможностей для каждого», «Сохраним семью во имя детей и мира», «Мы – вместе с Россией». В видеообращении на открытии фестиваля Путин выразил сожаление, что Россия не смогла принять всех желающих поучаствовать в мероприятии, поскольку количество заявок перевалило «за сотни тысяч».