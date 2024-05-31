Путин утвердил проведение в РФ Всемирного фестиваля молодежи раз в шесть лет

Всемирный фестиваль молодежи в Сочи этого года собрал представителей более 185 стран. Каждый из дней был тематическим – «Ответственность за судьбы мира», «Многонациональное единство», «Мир возможностей для каждого», «Сохраним семью во имя детей и мира», «Мы – вместе с Россией». В видеообращении на открытии фестиваля Путин выразил сожаление, что Россия не смогла принять всех желающих поучаствовать в мероприятии, поскольку количество заявок перевалило «за сотни тысяч».