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Путин утвердил проведение в РФ Всемирного фестиваля молодежи раз в шесть лет

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил проводить Всемирный фестиваль молодежи в России каждые шесть лет. Следующее такое мероприятие должно состояться в 2030 г., сообщается на сайте Кремля.

Количество участников Всемирного фестиваля молодежи в 2030 г. составит до 20 000 человек. Правительство и администрация президента должны предусмотреть финансирование и обеспечить проведение мероприятия.

С 2027 г., согласно поручению Путина, в стране каждые шесть лет также будет проводиться Международный фестиваль молодежи численностью участников до 10 000 человек.

Кроме того, будет учрежден грантовый конкурс для иностранных физических и юридических лиц на поддержку социально значимых проектов в гуманитарной сфере. На это Путин поручил выделять 500 млн руб. ежегодно.

Всемирный фестиваль молодежи в Сочи этого года собрал представителей более 185 стран. Каждый из дней был тематическим – «Ответственность за судьбы мира», «Многонациональное единство», «Мир возможностей для каждого», «Сохраним семью во имя детей и мира», «Мы – вместе с Россией». В видеообращении на открытии фестиваля Путин выразил сожаление, что Россия не смогла принять всех желающих поучаствовать в мероприятии, поскольку количество заявок перевалило «за сотни тысяч».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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