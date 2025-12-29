Газета
Главная / Общество /

Путин подписал указ о проведении фестиваля молодежи в 2026 году в Екатеринбурге

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодежи в 2026 г. в Екатеринбурге. Соответствующий документ доступен на сайте опубликования нормативных актов.

Указом также утверждается положение об оргкомитетах по подготовке и проведению фестиваля. Правительству за три месяца необходимо разработать и осуществить меры по организации мероприятия, а также определить источники финансирования.

Функция оператора по финансовому обеспечению накладывается на автономную некоммерческую организацию «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи». Указ вступает в силу со дня подписания.

Кроме того, 31 мая 2024 г. Путин поручил каждые шесть лет проводить в России Всемирный фестиваль молодежи. Он проходил в 2024 г. в «Сириусе» со 2 по 7 марта. Тогда на него приехали представители более 185 стран. Следующее такое мероприятие состоится в 2030 г.

