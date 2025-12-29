Путин подписал указ о проведении фестиваля молодежи в 2026 году в Екатеринбурге
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодежи в 2026 г. в Екатеринбурге. Соответствующий документ доступен на сайте опубликования нормативных актов.
Указом также утверждается положение об оргкомитетах по подготовке и проведению фестиваля. Правительству за три месяца необходимо разработать и осуществить меры по организации мероприятия, а также определить источники финансирования.
Функция оператора по финансовому обеспечению накладывается на автономную некоммерческую организацию «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи». Указ вступает в силу со дня подписания.