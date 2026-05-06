Регионы Северного Кавказа обратились к пропаганде традиционных ценностей

Регионы Северного Кавказа обратились к пропаганде традиционных ценностейСразу несколько субъектов опубликовали крупные закупки на эти цели в 2026 году
Сразу несколько регионов Северного Кавказа (Чечня, Кабардино-Балкария, Ингушетия и Дагестан) с начала 2026 г. опубликовали крупные закупки услуг по духовно-нравственному воспитанию, обратили внимание «Ведомости». Тематика мероприятий варьируется от конференции на тему «Разговоры о Родине» до обсуждения роли религии в современном мире.
Максимальная цена одной закупки достигла 17,5 млн руб. в Ингушетии. Предполагается оказание услуг по «духовно-нравственному воспитанию населения, сохранению межконфессионального и межнационального мира и согласия, воспитанию молодежи в духе патриотизма и толерантности». Заказчиком выступило министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации.
В рамках этой закупки нужно будет организовать представителям духовенства выездные лекции в школы, вузы, техникумы и колледжи. Также необходимо еженедельно проводить в мечетях пятничные проповеди, направленные на воспитание межнациональной и межконфессиональной толерантности, и оплачивать услуги священнослужителей. В эту же закупку входит подготовка и инструктаж паломников, совершающих паломничество к святым местам Мекки (хадж). Работы необходимо выполнить до 25 декабря 2026 г.
В Кабардино-Балкарии министерство по делам национальностей и общественным проектам заплатит 1,5 млн руб. за организацию республиканского форума «Сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей» в Нальчике, численность участников – порядка 700 человек.
Спикерами выступят эксперты в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, представители органов государственной власти, члены общественной палаты КБР, депутаты регионального парламента и местного самоуправления, общественные, религиозные и научные деятели, старейшины родов, преподаватели вузов и колледжей, учителя и др., уточняется в техническом задании.
Что относится к традиционным ценностям
Чеченский государственный педагогический университет 22 апреля провел конференцию в стиле TED на тему «Разговоры о Родине». На ее организацию, по данным сайта госзакупок, было потрачено 895 000 руб. Предполагается, что она сформирует у молодежи «общероссийскую гражданскую идентичность, антитеррористическое мировоззрение и разовьет традиционные российские духовно-нравственные ценности и патриотизм».
Студенты самостоятельно выступали с докладами, «отказавшись от классических академических» форматов, говорится на сайте вуза. В фокусе оказались достижения отечественных брендов и развитие IT-сектора в России, культурное наследие, достопримечательности и любовь к малой родине и малоизвестные факты о России, уточняется там же.
Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана готово заплатить 2 млн руб. за организацию и проведение не менее пяти дискуссионных площадок «Религия и современный мир» (подрядчик пока не определен). Как указывается в техническом задании, цель мероприятия – укрепление партнерства между религиозными организациями и институтами государственной власти, а также консолидация усилий некоммерческого сектора и органов местного самоуправления для сохранения духовно-нравственных ценностей, профилактики национальной и религиозной нетерпимости и др.
Идентичность Северного Кавказа
Гражданином мира и представителем своего этноса/народа себя называют по 6% жителей Северного Кавказа. Затем следуют ответы: «я – человек своего поколения» (5%), «я – житель своего региона или города/села» (по 4%), «я – представитель определенной профессии» (3%), представитель своего рода (2%), человек/личность (2%). Варианты самоопределения, базирующиеся на семейной роли (мать/отец/сын), на возрасте или принадлежности к Советскому Союзу, назвали по 1% респондентов. Затруднились с ответом 3%, отказался отвечать – 1%.
Предполагаемое количество участников – не менее 1600 человек, интервал между дискуссионными площадками – не меньше 25 дней. Их необходимо провести до 30 ноября 2026 г.
«Ведомости» направили запросы в правительства Чечни, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Дагестана.
Регионы СКФО так предъявляют себя в качестве носителей традиционных ценностей, отчасти пытаясь насытить общероссийское понимание этих идеалов южной, исламской составляющей, показывая, что все народы едины, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Поэтому желание продемонстрировать здесь свою активность и свой драйв понятно. Но оно указывает именно на усилия, а не на результат», – считает он.
Ряд традиционных ценностей в регионах Северного Кавказа понимается острее, чем в других субъектах, поскольку там в основном до сих пор сохраняется консервативный общественный уклад, отмечает политолог Александр Немцев.
Жители Северного Кавказа практически «с молоком матери» впитывают традиционные ценности, добавляет директор Института региональных проблем Николай Юханов. По его мнению, усилия региональных ведомств сводятся к попытке сформировать ценностный каркас. «Тот, кто сейчас формирует и воспитывает молодежь, через 20 лет будет управлять политическими процессами во всем Кавказском регионе», – заключил эксперт.