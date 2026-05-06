Регионы Северного Кавказа обратились к пропаганде традиционных ценностей

Как писали «Ведомости» 2 апреля со ссылкой на исследование Russian Field, среди жителей Северного Кавказа доминирует гражданская идентичность: 36% респондентов, проживающих в этом федеральном округе, в первую очередь считают себя гражданами России. На втором месте по популярности – гендерная принадлежность, ответ «я мужчина/женщина» дали 17% опрошенных. Завершает топ-3 самоидентификаций приверженность определенной религии – она нашла отклик у 9%.

Гражданином мира и представителем своего этноса/народа себя называют по 6% жителей Северного Кавказа. Затем следуют ответы: «я – человек своего поколения» (5%), «я – житель своего региона или города/села» (по 4%), «я – представитель определенной профессии» (3%), представитель своего рода (2%), человек/личность (2%). Варианты самоопределения, базирующиеся на семейной роли (мать/отец/сын), на возрасте или принадлежности к Советскому Союзу, назвали по 1% респондентов. Затруднились с ответом 3%, отказался отвечать – 1%.