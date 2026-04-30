О чем говорили на совещании по социально-экономическому развитию СКФО

О чем говорили на совещании по социально-экономическому развитию СКФОКлючевая задача – оперативное устранение последствий наводнений и оползней в Дагестане и Чечне
Глава правительства Михаил Мишустин в завершающий день Кавказского инвестиционного форума провел совещание по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа. Мишустин отметил, что власти сейчас проводят работу по ликвидации последствий ЧС в Дагестане и Чеченской республике. С конца марта эти регионы столкнулись с наводнением, вызванным аномальными ливнями и прорывом плотины. Оно стало крупнейшим за последние 100 лет и повредило более 600 домовладений и мосты, включая участок трассы «Кавказ».
Премьер отметил, что средства, потраченные регионами на ликвидацию последствий наводнений, будут компенсированы из федерального бюджета и призвал ускорить оценку разрушений, чтобы скоординировано заняться восстановлением регионов. Он отметил, что компенсации будут предоставлены также тем гражданам, чье жилье не было оформлено в соответствии с законом. Кроме того, Мишустин поручил проработать вопрос организации летнего отдыха для детей из пострадавших семей.
В апреле в кабмин с просьбой оказать поддержку пострадавшему от наводнений бизнесу обратились два бизнес-объединения: «Опора России» и Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ), писали «Ведомости» 30 апреля. Они, в частности, просят предоставить им отсрочку от уплаты налогов и снизить административную нагрузку на предпринимателей.
Премьер-министр в своем выступлении на совещании также сделал акцент на росте инвестиций в регион – за прошлый год они увеличились на 10% до почти 1,5 трлн. Одно из наиболее привлекательных направлений инвестиций – туризм, отметил Мишустин.
Частные инвестиции в Северный Кавказ показали кратный рост, отметил полпред в СКФО Юрий Чайка. К 2026 г. они достигли уже 950 млрд руб. Кроме того, инвестиции вместе с улучшением налогового администрирования повысили сбалансированность региональных и местных бюджетов, добавил он. ВВП на душу населения вырос в 1,5 раза, а число самозанятых на конец марта достигло 1 млн руб., рассказал Чайка.
Особенность инвестиционного роста в Северном Кавказе состоит в увеличении банковского финансирования (+2,3 млрд за прошлый год) и сокращении просрочек по погашению выданных средств, рассказал министр экономического развития Максим Решетников. «Иными словами, предприниматели, банки, научились работать с рисками, их оценивать и управлять ими», – пояснил он. Кроме того в 2025 г. МСП получили 140 млрд руб. в рамках мер поддержки, а институт развития Кавказ.РФ в три раза нарастил объемы финансирования новых проектов. Туризм на Северном Кавказе растет темпами, которые «существенно выше среднероссийских». В зимний период округ превысил планку прошлого года, показав рост на 19% в основном за счет горнолыжных курортов, добавил он.
Глава Дагестана Сергей Меликов отчитался о последствиях наводнений и мерах по их устранению. По его словам, они коснулись шести городов 11 муниципальных районов. При этом оползневая угроза все еще сохраняется, подчеркнул он.