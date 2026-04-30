О чем говорили на совещании по социально-экономическому развитию СКФО

Особенность инвестиционного роста в Северном Кавказе состоит в увеличении банковского финансирования (+2,3 млрд за прошлый год) и сокращении просрочек по погашению выданных средств, рассказал министр экономического развития Максим Решетников. «Иными словами, предприниматели, банки, научились работать с рисками, их оценивать и управлять ими», – пояснил он. Кроме того в 2025 г. МСП получили 140 млрд руб. в рамках мер поддержки, а институт развития Кавказ.РФ в три раза нарастил объемы финансирования новых проектов. Туризм на Северном Кавказе растет темпами, которые «существенно выше среднероссийских». В зимний период округ превысил планку прошлого года, показав рост на 19% в основном за счет горнолыжных курортов, добавил он.