Бизнес обратился в кабмин за помощью из-за ущерба от наводнений на Кавказе

Бизнес обратился к властям с просьбой о поддержке предприятий Республики Дагестан на фоне масштабных наводнений, произошедших в конце марта. Как стало известно «Ведомостям», «Опора России» направила письмо в адрес председателя правительства Михаила Мишустина, подписанное ее президентом Александром Калининым. Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) отправил обращение за подписью президента объединения Алексея Волкова в Минэкономразвития. «Ведомости» ознакомились с обоими письмами.