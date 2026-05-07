В правительстве готовят законодательное регулирование медицинских помощников

В правительстве готовят законодательное регулирование медицинских помощниковЭкспериментальный правовой режим могут перевести в статус действующего закона
Врачам могут разрешить отслеживать показатели здоровья пациентов с помощью персональных медицинских помощников в онлайн-режиме. С января 2023 г. такая практика разрешена в 16 субъектах РФ в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минэкономразвития (это ведомство курирует всю программу ЭПР).
Режим эксперимента позволяет делать исключения в общем законодательстве для тестирования новых технологий. ЭПР по персональным медицинским помощникам был признан успешным, следует из отчета Минэка за 2025 г. (есть в распоряжении «Ведомостей»). В связи с этим Минэк предложил правительству перевести положения эксперимента в статус общего регулирования, пояснил представитель министерства.
Представитель Минздрава лишь отметил, что эксперимент подтвердил целесообразность использования персональных медпомощников. «Ведомости» обратились за комментарием к профильному вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Согласно отчету Минэка, в ходе ЭПР технологии дистанционного мониторинга подтвердили свою эффективность. Также были отработаны механизмы информационного взаимодействия между разными информационными системами.
Для реализации ЭПР научно-производственное предприятием «Исток» им. А. И. Шокина при участии госкорпорации «Ростех» разработало цифровую платформу IoMT.Istok. На нее выгружаются данные о программах мониторинга и выданных пациентам устройствах, там же фиксируются результаты измерений показателей их здоровья – например, уровня сахара в крови и артериального давления.
По состоянию на декабрь 2025 г. к этой платформе было подключено более 382 000 устройств – глюкометров, тонометров и кардиотокографов отечественного производства – с функцией передачи данных онлайн. 177 121 устройство подключилось к платформе в 2025 г. В эксперименте участвовали пациенты с диагнозами «артериальная гипертензия», «сахарный диабет», а также беременные женщины. Они получали устройства на бесплатной основе.
Изначально в эксперименте принимали участие пациенты из Татарстана, Магаданской, Новосибирской, Рязанской, Самарской и Тюменской областей.
К весне 2025 г. устройства для мониторинга здоровья смогли получить пациенты из Иркутской и Московской областей, Москвы и Ханты-Мансийского автономного округа, писали «Ведомости». С февраля 2026 г. реализуется также функция контроля за состоянием здоровья жителей Арктики.
Согласно стратегии цифровой трансформации отрасли здравоохранения, к 2030 г. устройствами дистанционного мониторинга должны быть обеспечены 50% нуждающихся пациентов. В тот же срок планируется добиться полного перехода на отечественные медизделия и программное обеспечение для дистанционной диагностики. Использовать их должны врачи из всех государственных и частных медорганизаций страны.
Носимые устройства и цифровые сервисы становятся полноценным инструментом врача и звеном в цепочке оказания медицинской помощи, говорит генеральный директор компании «Платформа Третье мнение» Анна Мещерякова.
Раньше врач получал информацию о состоянии пациента только во время приема, иногда раз в несколько месяцев, подчеркнула кардиолог клиники «Скандинавский центр здоровья» Наталья Гаврилова. Сейчас ключевые показатели могут поступать практически ежедневно – это позволяет предотвращать гипертонические кризы, нарушения ритма, прогрессирование сердечной недостаточности и ишемических событий. В долгосрочной перспективе мониторинг снижает риски инсульта и инфаркта миокарда, добавила врач.
Государство закупает устройства для мониторинга у производителей медоборудования («Технополис Москва», INME, СамГМУ и др. – «Ведомости»). За девять месяцев 2025 г. объем госзакупок систем непрерывного мониторинга глюкозы (СНМГ) составил 15,4 млрд руб., подсчитали аналитики поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан». Тогда на рынке использовались устройства импортного производства (Lumiflex Linx, POCTech СТ14 и др.). При этом дочерняя компания «Ростеха» «Нацмедтех» в конце прошлого года планировала начать выпуск собственных СНМГ в объемах 3 млн устройств в год, писал РБК в октябре 2025 г. По оценкам госкорпорации, это позволит закрыть ежегодную потребность в СНМГ в 2 млн шт.
В России проживает порядка 6 млн человек с сахарным диабетом и около 12 млн – с сердечно-сосудистыми заболеваниями, подчеркнула директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она добавила, что специфические устройства требуются далеко не каждому пациенту, но даже обеспечение нуждающихся – задача сложная.
В международной практике такие модели наблюдения уже достаточно хорошо изучены, уточнила Гаврилова. Например, регулярная передача показателей артериального давления и коррекция лечения в среднем снижают систолическое давление на несколько миллиметров ртутного столба по сравнению с обычным наблюдением.
Следующий этап развития сценариев использования носимых помощников будет связан с интеллектуальной обработкой больших потоков медицинских данных, поступающих от устройств, говорит Мещерякова. Важным фактором эффективности станет качество интерпретации полученных данных, подчеркнула она: без алгоритмов поддержки принятия решений врачу сложнее работать с непрерывным потоком показателей здоровья пациентов. Поэтому наиболее перспективной выглядит модель, в которой цифровые платформы и ИИ-сервисы поддерживают врача при принятии решений и помогают пациенту точнее соблюдать рекомендации и быть более вовлеченным в заботу о собственном здоровье, рассуждает эксперт.