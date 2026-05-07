В правительстве готовят законодательное регулирование медицинских помощников

Государство закупает устройства для мониторинга у производителей медоборудования («Технополис Москва», INME, СамГМУ и др. – «Ведомости»). За девять месяцев 2025 г. объем госзакупок систем непрерывного мониторинга глюкозы (СНМГ) составил 15,4 млрд руб., подсчитали аналитики поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан». Тогда на рынке использовались устройства импортного производства (Lumiflex Linx, POCTech СТ14 и др.). При этом дочерняя компания «Ростеха» «Нацмедтех» в конце прошлого года планировала начать выпуск собственных СНМГ в объемах 3 млн устройств в год, писал РБК в октябре 2025 г. По оценкам госкорпорации, это позволит закрыть ежегодную потребность в СНМГ в 2 млн шт.