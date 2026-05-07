Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО топ-менеджеров Fesco

Криминальная схема, как утверждают следователи, была реализована с 2022 по 2023 г. под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта ВМТП. Злоумышленники, по их мнению, «организовали приобретение по завышенной стоимости 100%-ной доли уставного капитала коммерческого предприятия, которое реальную финансово-хозяйственную деятельность не вело». При этом покупка была совершена в период действия ограничительных мер, предусматривающих запрет на совершение сделок, ухудшающих финансовое состояние компании, что привело к растрате 885 млн руб. Кроме Северилова и Иванова в рамках уголовного дела проходят и другие лица. Это бизнесмен Михаил Рабинович, Аркадий Коростелев (ушел с должности президента транспортной группы Fesco в августе 2024 г.), а также неустановленные участники преступления. Сейчас они находятся за пределами России и объявлены в международный розыск.