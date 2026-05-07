Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО топ-менеджеров Fesco

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО топ-менеджеров FescoИм инкриминируют растрату чуть менее 900 млн рублей
Мосгорсуд признал законным заключение под стражу бывшего главы совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова и вице-президента компании по производственному развитию Бориса Иванова. Следствие обвиняет их в хищении почти 900 млн руб. у Владивостокского морского торгового порта (ВМТП; входит в транспортную группу Fesco).
О задержании фигурантов стало известно в середине февраля. Суд поместил их под стражу, несмотря на то что один из друзей Северилова из Дубая предлагал залог, равный сумме ущерба по уголовному делу.
6 мая Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляционные жалобы обвиняемых, которые просили отпустить их из СИЗО и избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Но на сегодняшний день расследование продолжается – срок предварительного следствия продлен до 11 июля.
Как стало известно из оглашенных 12 февраля в суде материалов, Северилову и Иванову предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Расследованием уголовного дела занимается следственный департамент МВД. В материалах следствия говорится, что им инкриминируют растрату средств ВМТП в размере 885 млн руб. Именно эта сумма фигурирует как ущерб по делу.
Криминальная схема, как утверждают следователи, была реализована с 2022 по 2023 г. под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта ВМТП. Злоумышленники, по их мнению, «организовали приобретение по завышенной стоимости 100%-ной доли уставного капитала коммерческого предприятия, которое реальную финансово-хозяйственную деятельность не вело». При этом покупка была совершена в период действия ограничительных мер, предусматривающих запрет на совершение сделок, ухудшающих финансовое состояние компании, что привело к растрате 885 млн руб. Кроме Северилова и Иванова в рамках уголовного дела проходят и другие лица. Это бизнесмен Михаил Рабинович, Аркадий Коростелев (ушел с должности президента транспортной группы Fesco в августе 2024 г.), а также неустановленные участники преступления. Сейчас они находятся за пределами России и объявлены в международный розыск.
Адвокат Северилова Сергей Романов вчера заявил, что с момента инкриминируемых событий прошло три года, доказательств того, что обвиняемый может скрыться или уничтожить документы, нет, пишет «РИА Новости». По словам адвоката, ситуация носит коммерческий характер и уже рассматривается в Арбитражном суде Приморского края.
Северилов настаивает, что его уголовное преследование необоснованно. Он попросил суд дать ему возможность провести последние дни до приговора с семьей, отмечает агентство. Также он сообщил, что готов полностью содействовать следствию и участвовать в возмещении ущерба.
В компании Fesco подробно не комментировали фабулу уголовного дела. Но отметили, что оказывают все необходимое содействие правоохранительным органам. Группа сейчас работает в штатном режиме, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объеме.
Северилов и Рабинович приобрели доли в Fesco – 23,8 и 17,4% соответственно – в 2020 г. у американского фонда TPG Capital и GHP Group Марка Гарбера. В 2022 г. Рабинович увеличил свою долю до 26,5%, став вторым по размеру доли собственником компании после арестованного в 2018 г. по обвинению в создании преступного сообщества Зиявудина Магомедова.
Дальнейшие изменения в акционерной структуре Fesco произошли в начале 2023 г. Тогда Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства 92,4% акций ДВМП – головного актива группы Fesco, – включая доли Рабиновича, Северилова, Зиявудина и его брата Магомеда Магомедовых.
В ноябре 2023 г. президент Владимир Путин своим указом внес ДВМП в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче госкорпорации «Росатом».