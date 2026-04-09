Fesco закончила 2025 год с убытком в 3,2 млрд рублей

В сообщении к отчету группа отмечает, что получение чистого убытка в прошлом году связано в том числе с наличием отрицательного бумажного эффекта курсовых разниц в результате переоценки внутригрупповых трансграничных обязательств. Эффект данного фактора на показатель чистой прибыли составил 8,8 млрд руб. убытка в 2025 г. против 4,3 млрд руб. прибыли в 2024 г. Соответственно, при отсутствии данного фактора чистая прибыль за 2025 г. оценивается в размере 5,6 млрд руб.