Fesco закончила 2025 год с убытком в 3,2 млрд рублей

Fesco закончила 2025 год с убытком в 3,2 млрд рублейЭто случилось впервые за последние шесть лет
Чистый убыток транспортно-логистической группы Fesco (входит в госкорпорацию «Росатом») за 2025 г. по МСФО составил 3,2 млрд руб. против прибыли в 25,4 млрд руб. в 2024 г., следует из опубликованной 9 апреля отчетности компании. До этого чистый убыток компания получала по итогам 2019 г. в размере 1,8 млрд руб.
Выручка компании снизилась на 7% в годовом выражении до 171,6 млрд руб., показатель EBITDA – на 48% до 28,4 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 17% (-12 п. п.). Себестоимость реализации по итогам прошлого года составила 120,8 млрд руб. (+9%), операционная прибыль Fesco упала более чем вдвое до 16,3 млрд руб.
Чистый долг компании в годовом выражении снизился на 8% до 22,2 млрд руб. Соотношение чистый долг / EBITDA по итогам 2025 г. было на уровне 0,8 против 0,5 в 2024 г.
В сообщении к отчету группа отмечает, что получение чистого убытка в прошлом году связано в том числе с наличием отрицательного бумажного эффекта курсовых разниц в результате переоценки внутригрупповых трансграничных обязательств. Эффект данного фактора на показатель чистой прибыли составил 8,8 млрд руб. убытка в 2025 г. против 4,3 млрд руб. прибыли в 2024 г. Соответственно, при отсутствии данного фактора чистая прибыль за 2025 г. оценивается в размере 5,6 млрд руб.
Подобные обязательства могут возникать в случае, когда у одной из компаний группы есть долг перед другой, но в разной валюте. На конец отчетного периода он пересчитывается с учетом курсовых разниц.
Группа планировала погашение данных обязательств в 2025 г., но в результате включения в санкционный список Евросоюза была вынуждена отложить эти планы на 2026 г., отмечается в сообщении. Данные переоценки не оказывают влияния на операционную деятельность группы, сообщает Fesco.
Перевозки компании в прошлом году росли почти во всех сегментах. Так, международные морские перевозки выросли на 5% до 525 000 TEU (двадцатифутовый эквивалент), интермодальные перевозки – на 7% до 678 000 TEU, каботажные морские перевозки – на 19% до 123 000 TEU, перевалка средств транспорта – на 29% до 136 000 TEU. Перевалка контейнеров во Владивостокском морском торговом порту – ключевом активе компании – снизилась на 8% до 806 000 TEU.
Fesco прогнозирует, что перевозки грузов в контейнерах в России в 2026 г. останутся на уровне 2025 г., когда показатель составил 6,3 млн TEU («Ведомости» писали об этом 18 марта). Данный показатель на 5% ниже по сравнению с 2024 г.
Убыток Fesco фактически неденежный, поскольку связан с переоценкой обязательств и курсовых разниц в связи с их переносом на 2026 г., говорит аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым. Падение показателя EBITDA при умеренном снижении выручки может объясняться снижением фрахтовых ставок в прошлом году и ростом операционных затрат, что оказало сильное давление на маржинальность, считает эксперт.
EBITDA Fesco по итогам прошлого года оказалась хуже прогноза (около 40 млрд руб.), отмечает старший аналитик Альфа-банка Анастасия Егазарян. «Росатом» и DP World из ОАЭ подписали соглашение о создании совместного предприятия, куда с российской стороны будут внесены акции судоходной компании – это даст долгосрочный импульс для ее развития, полагает эксперт.
Она считает, что работа совместного предприятия будет сосредоточена на развитии Севморпути. «Это история небыстрая, и в цифрах видна не будет сразу, так как нужно проводить работы по портовой инфраструктуре, но стратегически очень важная», – отмечает Егазарян.