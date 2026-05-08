В 2025 году Минкультуры восстановило более 20 объектов культурного наследия

В 2025 году Минкультуры восстановило более 20 объектов культурного наследияДля инвесторов важен не статус объекта, а локация и возможность адаптировать
За 2025 г. Минкультуры восстановило в РФ 29 объектов культурного наследия (ОКН) в 19 субъектах, рассказала «Ведомостям» министр культуры Ольга Любимова. 55 объектов в 24 субъектах законсервировано. В этом году запланировано восстановление еще 25 ОКН, сообщила она.
Минкультуры и Дом.РФ разработали механизм привлечения частных инвесторов к восстановлению ОКН, напомнила Любимова. «Приобретатель ОКН может получить льготный кредит на работы по его сохранению. Главное – восстановить ОКН, не нарушая его исторический облик», – отметила министр. Первые восстановленные памятники по этой программе Минкультуры ожидает увидеть в 2028 г., уточнила она.
У инвесторов есть возможность получить льготный кредит на реставрационные работы и разработку проектной документации, напомнила Любимова. В программе льготного кредитования может участвовать малый и средний бизнес, для этого Корпорацией МСП реализовано «зонтичное поручительство», обеспечивающее до 50% от суммы кредита, рассказала министр.
Для привлечения инвесторов к проектам по сохранению ОКН разработана платформа «наследие.дом.рф», продолжила министр. Там размещена информация более чем о 2000 ОКН, которые либо предлагаются инвесторам, либо уже вовлечены в хозяйственный оборот, а работы по их сохранению начаты. «Также там есть объекты, которые уже приведены инвесторами в удовлетворительное состояние – в качестве позитивных примеров для тех, кто только начинает свой путь или задумывается о том, чтобы включиться в проект с ОКН», – добавила Любимова.
Есть сложные объекты, где потенциальные расходы на восстановление во много раз могут превышать последующий доход. Чтобы такие ОКН попадали в поле зрения инвесторов, тоже прорабатываются механизмы, поделилась Любимова. Например, в марте 2026 г. в первом чтении принят законопроект, согласно которому в состав «лота» может входить не только сам ОКН, но и инвестиционно привлекательное имущество (например, земельный участок, имущественный комплекс, право заключения договора о комплексном развитии территории).
По словам Любимовой, программа сохранения ОКН до 2045 г. формирует целостную систему управления отраслью. «Мы переходим от реагирования на кризисные ситуации к системному управлению процессом сохранения наследия на два десятилетия вперед», – отметила она.
ОКН могут быть интересны инвесторам за счет локации, говорит директор департамента земельных проектов консалтинговой компании NF Group Максим Чернядьев. Как правило, они расположены в исторически сложившихся районах города, где сформирована коммерческая, социальная и транспортная инфраструктура. Такие здания рассматриваются под офисы, гостиницы, рестораны, культурные и общественно-деловые пространства, пояснил эксперт. Ключевое значение имеет не сам статус объекта, а то, какие именно элементы входят в предмет охраны и насколько здание можно адаптировать под современное использование, отметил он.
Условия кредитования Дом.РФ
В исторических центрах и премиальных районах историческое здание может создавать дополнительную капитализацию за счет уникальности продукта, архитектуры и ограниченного предложения, говорит управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский. В других случаях ОКН нередко воспринимается как дополнительная нагрузка или обременение. Поэтому наличие ОКН снижает стоимость площадки относительно участка без таких ограничений. Круг инвесторов, готовых работать с такими объектами, остается узким, отметил эксперт.
По словам Чернядьева, наиболее сложные объекты те, где под охраной находятся не только фасады, но и конструктивные элементы, планировочные решения, интерьеры или декоративная отделка. В этих случаях возможности для перепланировки и изменения функционального назначения ограниченны. Часть ОКН может быть приспособлена под современное использование при сохранении исторического облика. Для инвестора принципиально важно еще на этапе оценки актива понимать объем обязательств, допустимые сценарии использования и экономику будущего проекта, сказал Чернядьев.
Ключевое ограничение в реставрации ОКН – длительность согласований даже формальных документов, необходимых для проведения работ, поделился старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс. Стоимость реставрации существенно выше строительства обычных объектов. Это объясняется запретами на использование современных материалов, не прошедших специальную экспертизу, говорит Гейтс. В большинстве регионов РФ отсутствуют налоговые льготы на имущество для инвесторов ОКН, рассказал он. При этом привлечь заемные денежные средства – задача повышенной сложности, так как банки неохотно принимают ОКН в залог, добавил юрист.