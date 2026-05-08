Погибших в ДТП на 10 000 машин стало меньше на 14%Это объясняется эффективностью камер на дорогах и контролем за нетрезвыми водителями
Количество погибших в ДТП на 10 000 транспортных средств за январь – апрель 2026 г. составило 0,48. Это на 13,6% меньше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Такие данные МВД опубликовало в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС), обратили внимание «Ведомости».
Другие статистические показатели за первые четыре месяца 2026 г. продемонстрировали более сдержанную динамику. Так, количество погибших на 100 пострадавших в ДТП снизилось на 5,4%. В январе – апреле этот показатель составил 7,2. Число людей, получивших ранения в ДТП, сократилось почти на 7%. С начала года в России пострадали 39 123 человека.
Несмотря на рост количества зарегистрированного транспорта в стране, происходит и снижение ДТП со смертельным исходом, говорит член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. По данным ЕМИСС, на 1 января 2026 г. в РФ было зарегистрировано 68 млн транспортных средств, тогда как в 2025 г. их было почти 62 млн. Но вместе с этим, по словам Поздняковой, увеличился километраж дорог в нормативном состоянии (т. е. отвечающих требованиям безопасности, ровности и прочности). По данным Росавтодора, опубликованным в ЕМИСС, доля таких дорог регионального и межмуниципального значения в апреле этого года выросла до 56,4% – в апреле 2025 г. была 54,9%.
По ее мнению, сокращение числа смертей на дорогах также связано с последовательной реализацией предыдущей и новой стратегии безопасности дорожного движения. Обновленный документ в прошлом году подписал президент Владимир Путин. Согласно стратегии, к 2030 г. ежегодная смертность в ДТП должна снизиться до 9000 человек. В 2025 г. в России в ДТП погибло более 13 900 человек, следует из данных МВД. Больше всего в Туве, на Алтае и в Орловской области.
Больше 1 трлн руб. в год
В стратегии перечислены ключевые проблемы, над которыми предстоит работать: нарушение скоростного режима (на него приходится 27,1% смертельных ДТП), выезды на встречную полосу (четверть погибших). Там также отмечены такие проблемы, как отвлечение водителей и пешеходов на гаджеты, рост ДТП с участием лиц без прав и увеличение числа погибших среди несовершеннолетних, управляющих мопедами и питбайками.
Член общественного совета при Минтрансе Вадим Мельников считает, что в снижении смертности и травматизма в ДТП помогли интеллектуальные системы фото- и видеофиксации. По его словам, ужесточился контроль за нетрезвым вождением и другими грубыми нарушениями, которые традиционно дают непропорционально высокую долю летальных исходов.
В 2025 г. штрафы за нарушение правил дорожного движения увеличились в 1,5 раза. За вождение в состоянии опьянения – до 45 000 руб., за непристегнутый ремень – до 1500 руб., за превышение скорости – до 750–7500 руб. За движение по встречной полосе нарушитель теперь платит 7500 руб., за отказ проходить медосвидетельствование – 45 000 руб.
Мельников также добавил, что современные автомобили оснащаются системами экстренного торможения и удержания в полосе, что напрямую снижает тяжесть последствий аварий. Свой вклад внесла и ежегодная профилактика Госавтоинспекции – например, кампания «Продвижение безопасности» охватила более 50 млн человек, добавил он.
«Ведомости» направили запрос в МВД, чтобы уточнить, чем обусловлено снижение количества погибших и раненых на дорогах.