Погибших в ДТП на 10 000 машин стало меньше на 14%

Несмотря на рост количества зарегистрированного транспорта в стране, происходит и снижение ДТП со смертельным исходом, говорит член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. По данным ЕМИСС, на 1 января 2026 г. в РФ было зарегистрировано 68 млн транспортных средств, тогда как в 2025 г. их было почти 62 млн. Но вместе с этим, по словам Поздняковой, увеличился километраж дорог в нормативном состоянии (т. е. отвечающих требованиям безопасности, ровности и прочности). По данным Росавтодора, опубликованным в ЕМИСС, доля таких дорог регионального и межмуниципального значения в апреле этого года выросла до 56,4% – в апреле 2025 г. была 54,9%.