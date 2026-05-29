За 20 лет в Россию переселились более 1,23 млн соотечественников

Институт репатриации введен в России с 1 января 2024 г. с учетом складывающейся геополитической ситуации для того, чтобы упростить переселение и возвращение в страну соотечественников с «русскими корнями», в том числе из недружественных стран, писали «Ведомости» со ссылкой на данные МВД в апреле. К репатриантам относятся граждане РФ, которые постоянно проживали за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 г. и выразили желание вернуться в страну. Кроме того, к ним относятся те, кто добровольно оформил выход из российского гражданства, родился или постоянно проживал в РСФСР либо на территории, относившейся к СССР, в пределах госграницы России и имел в прошлом гражданство Советского Союза.