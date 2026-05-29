За 20 лет в Россию переселились более 1,23 млн соотечественников

За 20 лет в Россию переселились более 1,23 млн соотечественниковБольшинство из них переезжали из Казахстана, Украины, Таджикистана, Узбекистана и Армении
За время реализации государственной программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Россию по ней переехали свыше 1,2 млн человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев во время межведомственной комиссии по реализации госпрограммы.
Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, действует с 2006 г. Содействие переселению – одно из направлений решения демографической проблемы, отмечается там же. Программы разрабатывают субъекты РФ и согласуют их с правительством.
Большинство переселенцев прибыло из Казахстана, с Украины, из Таджикистана, Узбекистана и Армении, уточнил Колокольцев. По его словам, это люди трудоспособного возраста, у которых есть дети, а также высшее или среднее образование. Значительную часть соотечественников приняли регионы Центрального, Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов, сообщил министр. Соотечественники успешно влились в принимающее общество и вносят свой вклад в развитие страны, отметил Колокольцев.
МВД работает над совершенствованием госпрограммы, сообщил министр. Одна из важных новелл – институт репатриации, который, по словам Колокольцева, зарекомендовал свою востребованность за последние два года. Если в 2024 г. доля репатриантов составила немногим более 20% от общего числа заявителей, то в минувшем году она достигла 44%, а по итогам четырех месяцев текущего года уже превысила 50%, сказал он. Всего же этим механизмом воспользовались порядка 11 000 человек.
Институт репатриации введен в России с 1 января 2024 г. с учетом складывающейся геополитической ситуации для того, чтобы упростить переселение и возвращение в страну соотечественников с «русскими корнями», в том числе из недружественных стран, писали «Ведомости» со ссылкой на данные МВД в апреле. К репатриантам относятся граждане РФ, которые постоянно проживали за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 г. и выразили желание вернуться в страну. Кроме того, к ним относятся те, кто добровольно оформил выход из российского гражданства, родился или постоянно проживал в РСФСР либо на территории, относившейся к СССР, в пределах госграницы России и имел в прошлом гражданство Советского Союза.
За 2025 г. на учет в территориальных органах МВД встало около 26 700 участников государственной программы по добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, сообщали «Ведомости» в феврале. По подсчетам издания, в прошлом году чаще всего переселялись по этой госпрограмме граждане Казахстана (в среднем около 35% от общего числа) и Киргизии (почти 11%). В статистике преобладают и переселенцы из Туркмении (9,6%), Узбекистана (9,5%), Таджикистана (9,2%) и Армении (8,3%). Оставшиеся 17,4% распределились между переселенцами из Азербайджана, Германии, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Израиля, Грузии, Белоруссии.