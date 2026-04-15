Более 10 000 репатриантов переселились в Россию с 2024 года

Более 10 000 репатриантов переселились в Россию с 2024 годаОни могут переехать в любой субъект страны, отметили в МВД
По состоянию на начало апреля этого года около 10 300 человек переселились в Россию в качестве репатриантов. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы МВД РФ. В 2024 г. в страну переселились 1800 репатриантов, в 2025 г. – 7000 человек, а за три месяца текущего года – 1500 человек.
Институт репатриации введен в России с 1 января 2024 г. с учетом складывающейся геополитической ситуации для того, чтобы упростить переселение и возвращение в страну соотечественников с «русскими корнями», в том числе из недружественных стран, напомнили в МВД.
К репатриантам относятся лица, которые изъявили желание вернуться в страну, из числа граждан РФ, которые постоянно проживают за ее пределами по состоянию на 24 февраля 2022 г. Кроме того, к ним относятся те, кто добровольно оформил выход из российского гражданства, родился или постоянно проживал в РСФСР либо на территории, относившейся к СССР, в пределах госграницы России и имел в прошлом гражданство Советского Союза.
Репатриантом также может считаться человек, который имеет родственников по прямой восходящей линии (родителей, бабушку, дедушку. – «Ведомости»), родившихся или постоянно проживавших в РСФСР либо территории, которая относилась к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.
С сентября 2025 г. был расширен перечень лиц, которые имеют право принять участие в госпрограмме в качестве репатрианта, отметили в МВД. Право на переселение в Россию в рамках госпрограммы предоставлено выходцам из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Репатрианты могут переселиться в любой субъект России, без согласования с региональным уполномоченным исполнительным органом, при этом без господдержки за счет федерального бюджета, пояснили в МВД. Исключение составляют освобождение от уплаты таможенных платежей за ввоз личного имущества и компенсация расходов, связанных с получением визы и оформлением правового статуса.
Представитель пресс-службы МВД отметил, что работа по совершенствованию правовых основ добровольного переселения в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, идет на постоянной основе. Оценки репатриационного потенциала относятся к компетенции Министерства иностранных дел России, уточнили в ведомстве.
13 апреля «Ведомости» писали, что ученые из Российской академии наук и Московского государственного университета предложили сделать более детальной оценку потенциала переселения в РФ. По их мнению, для возвращения эмигрантов, их потомков и соотечественников необходима классификация, учитывающая мотивацию переселенцев, их человеческий, социальный и экономический капитал, правовые возможности и условия жизни за рубежом.
Эксперты, опрошенные «Ведомостями», согласны, что переселенцев и мигрантов нужно разделять на более узкие категории и работать с каждой из них.