Ученые предложили детализировать оценку потенциала переселения в Россию

Ученые предложили детализировать оценку потенциала переселения в РоссиюОпределение численности диаспоры переоценивает ресурсы возвращения, полагают они
Для успешной реализации программ возвращения эмигрантов, их потомков и соотечественников нужна классификация, учитывающая их мотивацию, человеческий, социальный и экономический капитал, правовые возможности и условия жизни за рубежом. К такому выводу пришли исследователи из Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (РАН) и Московского государственного университета. Они предложили типологию репатриационного потенциала России, собрав 13 взаимодополняющих критериев, которые охватывают ключевые характеристики мигрантов-репатриантов. Эти критерии работают в комбинации.
К критериям оценки репатриационного потенциала ученые отнесли продолжительность проживания мигранта за границей, успешность его интеграции в общество в стране пребывания, возраст, семейное положение и перспективы для его детей. К ним также отнесли профессионально-квалификационную позицию мигранта, его социально-экономический статус, экономическую ситуацию и миграционную политику в стране его пребывания, регион проживания, этнокультурную идентичность, правовой статус за рубежом и владение русским языком. На основе каждого критерия исследователи выделили несколько групп, оценив для них вероятность вернуться в Россию.
Кто в первую очередь может вернуться в Россию
Очень высокий и высокий уровень вероятности возвращения у тех, кто живет за границей до трех лет и 4–7 лет соответственно и не интегрирован в общество в стране пребывания. По возрасту высокая вероятность вернуться у молодежи (18–35 лет) и людей среднего возраста (36–55 лет). По семейному положению и перспективам для детей высокий уровень переехать в РФ есть у семейных людей с детьми школьного возраста.
Высокая вероятность вернуться, по мнению исследователей, есть и у работников со средней и низкой квалификацией. По социально-экономическому статусу высокий уровень присвоен малым и средним предпринимателям, научным сотрудникам и преподавателям, а также людям, занятым в неформальном секторе, и безработным, которые находятся в поисках работы.
Ученые также считают высоким репатриационный потенциал мигрантов из стран с ухудшающейся экономикой, а также из государств с ужесточением миграционной политики и сокращением иммиграции. По регионам проживания высокая вероятность вернуться у мигрантов из стран СНГ, а по этнокультурной идентичности и знанию языка – у этнических русских, свободно владеющих государственным языком РФ. Высокая вероятность вернуться в Россию у тех, кто в стране пребывания является нелегальным мигрантом.
Как эти критерии оценивают эксперты
Переселенцев и мигрантов необходимо разделять на более узкие категории и работать с каждой из них отдельно, продвигая релевантные для них подходы к переезду, считает главный редактор портала «Везде наши» Алла Шеляпина. По ее словам, большинство переселенцев – это люди трудоспособного возраста, семейные, со средним специальным образованием, которые без труда находят работу в РФ. При этом мотивация к переселению у людей пенсионного возраста гораздо выше: в своем желании они опираются на ностальгию и тоску по Родине, сообщила эксперт.
Молодежь и люди пенсионного возраста боятся не справиться с бюрократическими процедурами, рассказывает Шеляпина. «У нас пока невыстроенная система эмпатийного отношения к переселенцам», – полагает она. Кроме того, негативную роль играет фон вокруг работы мигрантов в РФ, к которым относятся и высококвалифицированные иностранные специалисты, считает она.
Проблема в том, в каком контексте происходит привлечение в страну, замечает кандидат социологических наук, старший научный сотрудник РАНХиГС Евгений Варшавер. Например, блокировка интернета снижает репатриационный потенциал наиболее образованных, а значит, наиболее интересных репатриантов, добавил он. Миграционная политика – это экономическая и социальная политика. «Без существенных изменений во всех этих сферах квалифицированной миграции России не видать», – полагает Варшавер.
Результаты исследования были опубликованы в журнале РАН «Народонаселение» (включен в перечень ВАК и «Белый список»). Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.
«Ведомости» направили запрос в МВД и Россотрудничество.