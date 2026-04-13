Ученые предложили детализировать оценку потенциала переселения в Россию

Переселенцев и мигрантов необходимо разделять на более узкие категории и работать с каждой из них отдельно, продвигая релевантные для них подходы к переезду, считает главный редактор портала «Везде наши» Алла Шеляпина. По ее словам, большинство переселенцев – это люди трудоспособного возраста, семейные, со средним специальным образованием, которые без труда находят работу в РФ. При этом мотивация к переселению у людей пенсионного возраста гораздо выше: в своем желании они опираются на ностальгию и тоску по Родине, сообщила эксперт.