В 2025 году поток переселенцев-соотечественников в РФ сократился на 16%

Как минимум в пяти центральноазиатских государствах примерно из 83 млн человек населения, даже согласно официальной статистике, более 5% – русские, замечает завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин: «Говорить о том, что «русский ресурс» по действующей 20 лет программе переселения уже исчерпался в этом регионе, наверное, оснований нет». Но, продолжает эксперт, в последние годы на желание соотечественников переехать влияет «геополитика» в совокупности как минимум двух факторов. Это внешнее информационное пространство вокруг России и опасения соотечественников из стран СНГ, связанные с санкционными (от государств) и оверкомплаенсными (от бизнеса) ограничениями на передвижение по миру, возможности покупать привычные товары и вести предпринимательскую деятельность в случае получения гражданства России. «Те, кто не принимает решение переселиться или получить российский паспорт из этих соображений, очевидно, держат паузу. Возможно, когда геополитическая ситуация стабилизируется, мы увидим и определенную стабилизацию и тренд переезда в Россию соотечественников из постсоветских стран», – допускает эксперт.