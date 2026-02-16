В 2025 году поток переселенцев-соотечественников в РФ сократился на 16%От переезда их отпугивает бюрократия
За 2025 г. на учет в территориальных органах МВД встало около 26 700 участников государственной программы по добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Такой вывод «Ведомости» сделали на основе обновленной статистики министерства. Их количество уменьшилось почти на 16% по сравнению с 2024 г. Тогда на учет встали 31 700 человек.
Госпрограмма направлена на социально-экономическое развитие регионов и решение демографических проблем, следует из ее описания. Ее участниками могут стать лица, состоявшие в гражданстве СССР, выходцы и эмигранты из РСФСР, Советского Союза и Российской республики, которые стали гражданами другого государства или лицами без гражданства. Вместе с ними в РФ могут переехать члены их семей – супруга или супруг, дети, родители, бабушки и дедушки.
Требования к участникам – возраст более 18 лет и дееспособность. Они должны владеть устным и письменным русским языком, поясняется на сайте Россотрудничества. Для участия в госпрограмме нужно обратиться в представительства МВД за рубежом, в дипломатические представительства или консульские учреждения РФ.
В прошлом году чаще всего переселялись по этой госпрограмме граждане Казахстана (в среднем около 35% от общего числа) и Киргизии (почти 11%). В статистике преобладают и переселенцы из Туркменистана (9,6%), Узбекистана (9,5%), Таджикистана (9,2%) и Армении (8,3%), подсчитали «Ведомости». Оставшиеся 17,4% распределились между переселенцами из Азербайджана, Германии, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Израиля, Грузии, Белоруссии.
Количество участников госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, поставленных на учет в МВД, снижается с 2022 г., следует из статистики министерства.
К концу октября этого года МВД при участии региональных исполнительных органов должно подготовить предложения о том, как объединить два механизма – переселение соотечественников и лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. По последнему механизму в РФ могут переехать иностранцы из государств, которые «навязывают деструктивные неолиберальные идеологические установки», следует из указа президента России от августа 2024 г.
У программы по переселению соотечественников есть вопросы, связанные с легализацией переселенцев в РФ, их социальным обустройством и бюрократией, рассказал «Ведомостям» член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод.
Цены на жилье и аренду растут – переселенец, устраивающийся на работу, не в состоянии оплачивать их, говорит член СПЧ. По его мнению, потенциальные работодатели больше заинтересованы использовать труд нелегальных мигрантов, нежели платить соотечественнику, если только он не редкий специалист, например в области IT-технологий или сварщик.
Брод напомнил, что миграционными вопросами сейчас занимается МВД – министерство, которое, по его словам, «нацелено на соблюдение учета и контроля». Ведомство «в силу своего мандата не в состоянии осуществлять координацию программы», в которой преобладают вопросы гуманитарного и социального характера, полагает он. Ранее контроль, учет, социальные вопросы, работу с мигрантами и соотечественниками совмещала в себе Федеральная миграционная служба (упразднена в 2016 г.), добавил он.
Программу переселения соотечественников нужно реанимировать на новом уровне, полагает Брод. По его словам, необходимо обратить внимание на информирование, использовать цифровые технологии и снизить бюрократические барьеры. «Как справедливо мне сказал один из переселенцев, родина не должна восприниматься в виде агрессивной, недружелюбной, злой тетеньки-чиновника, которая смотрит на соотечественников сверху вниз и недоумевает, чего это они пришли и нарушают ее покой», – рассказал Брод. Он отметил, что совмещение переселения соотечественников и лиц, разделяющих ценности, ничего не даст, если не изменится механизм реализации. Бюрократический подход отпугивает переселенцев, воспитанных на традиционных ценностях, знающих русский язык, историю и законы РФ, заключил он.
Из-за чрезмерной бюрократизации и бумажной волокиты программой воспользовалось меньше людей из возможных потенциальных соискателей российского гражданства, соглашается политолог Галия Ибрагимова. Кроме того, потенциальные участники программы опасаются в России столкнуться с дискриминацией, говорит она. Также в государствах Центральной Азии постепенно снижается рождаемость, а растущая экономика сильнее нуждается в рабочей силе, добавила эксперт.
Как минимум в пяти центральноазиатских государствах примерно из 83 млн человек населения, даже согласно официальной статистике, более 5% – русские, замечает завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин: «Говорить о том, что «русский ресурс» по действующей 20 лет программе переселения уже исчерпался в этом регионе, наверное, оснований нет». Но, продолжает эксперт, в последние годы на желание соотечественников переехать влияет «геополитика» в совокупности как минимум двух факторов. Это внешнее информационное пространство вокруг России и опасения соотечественников из стран СНГ, связанные с санкционными (от государств) и оверкомплаенсными (от бизнеса) ограничениями на передвижение по миру, возможности покупать привычные товары и вести предпринимательскую деятельность в случае получения гражданства России. «Те, кто не принимает решение переселиться или получить российский паспорт из этих соображений, очевидно, держат паузу. Возможно, когда геополитическая ситуация стабилизируется, мы увидим и определенную стабилизацию и тренд переезда в Россию соотечественников из постсоветских стран», – допускает эксперт.
Показатели за 2024–2025 гг. не являются достойными для государственной программы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»). По его словам, на переселение влияют продолжающиеся боевые действия. Когда соотечественники решают переехать в РФ, они делают важный шаг – начать новую жизнь на родине, отметил он. Кроме того, госпрограмму начали компрометировать противники миграции на том основании, что через нее приезжают представители стран, которые исторически на территории России не проживают, сообщил Затулин.
«Ведомости» направили запрос в МВД с просьбой объяснить, почему сокращается количество переселенцев, поставленных на учет.