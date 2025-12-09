Путин заявил, что экзаменов для русскоязычных соотечественников быть не должно
Никаких экзаменов при переезде в РФ русскоязычных соотечественников из-за рубежа не должно быть. С такой позицией выступил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) РФ.
С предложением скорректировать порядок приема в школ детей русскоязычных соотечественников, приехавших из-за рубежа, выступил глава СПЧ Валерий Фадеев. Он указал, что были случаи, когда таких детей не брали в школу из-за плохих результатов обязательных тестов.
«Какие экзамены-то? Нужно просто помочь этим детям, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы», – отрегировал президент.
Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, действует с 2006 г. Программы переселения разрабатывают субъекты РФ и согласуют их с правительством. Содействие переселению – одно из направлений решения демографической проблемы, отмечалось в указе главы государства.
В сентябре Путин внес изменения в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Согласно поправкам, расширен круг лиц, которые могут принять участие в программе в качестве репатриантов. Теперь к ним относятся соотечественники, родившиеся и ранее проживавшие на территориях новых субъектов РФ: в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.