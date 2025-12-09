Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Путин заявил, что экзаменов для русскоязычных соотечественников быть не должно

Ведомости

Никаких экзаменов при переезде в РФ русскоязычных соотечественников из-за рубежа не должно быть. С такой позицией выступил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) РФ.

С предложением скорректировать порядок приема в школ детей русскоязычных соотечественников, приехавших из-за рубежа, выступил глава СПЧ Валерий Фадеев. Он указал, что были случаи, когда таких детей не брали в школу из-за плохих результатов обязательных тестов.

«Какие экзамены-то? Нужно просто помочь этим детям, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы», – отрегировал президент.

Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, действует с 2006 г. Программы переселения разрабатывают субъекты РФ и согласуют их с правительством. Содействие переселению – одно из направлений решения демографической проблемы, отмечалось в указе главы государства.

В сентябре Путин внес изменения в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Согласно поправкам, расширен круг лиц, которые могут принять участие в программе в качестве репатриантов. Теперь к ним относятся соотечественники, родившиеся и ранее проживавшие на территориях новых субъектов РФ: в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её