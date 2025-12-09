Путин заявил, что экзаменов для русскоязычных соотечественников быть не должно

В сентябре Путин внес изменения в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Согласно поправкам, расширен круг лиц, которые могут принять участие в программе в качестве репатриантов. Теперь к ним относятся соотечественники, родившиеся и ранее проживавшие на территориях новых субъектов РФ: в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.