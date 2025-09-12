Путин расширил программу переселения соотечественников в Россию
Президент России внес изменения в государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Соответствующий указ был опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Согласно поправкам, расширен круг лиц, которые могут принять участие в программе в качестве репатриантов. Теперь к ним относятся и соотечественники, родившиеся и ранее проживавшие на территориях новых субъектов РФ: в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.
Также дополнен перечень документов, подтверждающих владение русским языком. Теперь доказательством может служить диплом, выданный после 1 сентября 1991 г. за пределами России в филиале российской образовательной организации или в совместном с иностранным государством вузе, где обучение велось на русском языке.
От обязанности подтверждать владение русским языком освобождены граждане, ранее состоявшие в гражданстве России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии или Украины, а также репатрианты, участвующие в программе в общем порядке.
Кроме того, российским регионам предоставлено право оказывать репатриантам и членам их семей финансовую и социальную поддержку в рамках региональных программ переселения. Речь идет о помощи в жилищном обустройстве, получении профессионального образования, трудоустройстве и других мерах.
В первом полугодии 2025 г. на учет в МВД были поставлены 11 600 переселенцев.