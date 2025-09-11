На учет в МВД поставили 11 600 переселенцев за полгода

Список лиц, которые могут принять в участие в госпрограмме по переселению соотечественников, был конкретизирован: теперь переселенцами теперь могут стать люди, родившиеся и проживавшие в РСФСР или на территории, относившейся к СССР, в пределах нынешних госграниц России и в прошлом имели гражданство Советского Союза. Дополнения госпрограммы прописаны в сентябрьском указе президента.