На учет в МВД поставили 11 600 переселенцев за полгода
В первом полугодии 2025 г. на учет в МВД были поставлены 11 600 переселенцев. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные министерства.
В 2024 г. на учет были поставлены 31 700 переселенцев, а в 2023 г. – 45 100 человек. В 2022 г. показатель равнялся 64 800.
Список лиц, которые могут принять в участие в госпрограмме по переселению соотечественников, был конкретизирован: теперь переселенцами теперь могут стать люди, родившиеся и проживавшие в РСФСР или на территории, относившейся к СССР, в пределах нынешних госграниц России и в прошлом имели гражданство Советского Союза. Дополнения госпрограммы прописаны в сентябрьском указе президента.