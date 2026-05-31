Непотопляемый миф: трагедия и вечная слава «Титаника»

Пассажирка третьего класса Эмили Голдсмит, выжившая вместе с сыном, но потерявшая в катастрофе мужа, так описывала свое спасение: «Спуск к воде был самой ужасающей частью. Шлюпка ударялась о борт "Титаника", и однажды так много людей оказалось на одном ее боку, что казалось, она перевернется и выбросит нас всех в море. <…> Когда мы отплывали, из воды были слышны крики умирающих, но было так темно, что мы не могли видеть людей, плавающих на поверхности» (Detroit News, 24 апреля 1912 г.).