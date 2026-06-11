Генпрокуратура выявила более 60 незаконно построенных объектов на Байкале

Депутаты раскритиковали доклад Шарапаева. Прозвучали предположения о том, что сотрудники ведомства наиболее активны в инициации уголовных дел в отношении обычных «мужиков», которые «поймали 10 хвостов омуля» (рыба семейства лососевых, ее запрещено ловить на Байкале). «А там, где реально миллиарды воруют, немножко не всегда активны органы правопорядка», – сказал член комитета Николай Будуев («Единая Россия»). Зампредседателя комитета Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия») отметил, что уже на снимках из космоса видно, как уменьшается объем лесов на Байкале. Он призвал также обратить внимание на село Турка в Бурятии, где располагается пятиэтажная гостиница.