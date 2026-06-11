Генпрокуратура выявила более 60 незаконно построенных объектов на Байкале

Генпрокуратура выявила более 60 незаконно построенных объектов на БайкалеНадзорное ведомство обнаружило случаи вырубки деревьев для постройки гостиниц
В 2025 г. прокуроры дали правовую оценку более чем 200 объектам в водоохранной зоне озера Байкал, из которых свыше 60 оказались незаконно построенными. Такие данные озвучил представитель Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Александр Шарапаев на заседании комитета Госдумы по экологии.
Всего же представители надзорного ведомства выявили 6000 нарушений экологического законодательства. По результатам проверок они инициировали возбуждение 21 уголовного дела, 571 человек был привлечен к административной и дисциплинарной ответственности, добавил Шарапаев.
Например, в Иркутской области прокуроры выявили случаи самовольной застройки, незаконного захвата земель, изменения ландшафта и вырубки леса, что привело к многомиллионным убыткам, продолжил он. По словам Шарапаева, компания без необходимых разрешений вырубила деревья на арендованном лесном участке и построила более 30 зданий для гостиничного бизнеса. Несмотря на то что арендные обязательства прекратились в 2024 г., участок не был возвращен, а сооружения не снесены. Это нарушение также стало предметом судебных разбирательств, по фактам незаконной рубки леса начато уголовное преследование, добавил он.
Кроме этого, многочисленные нарушения были обнаружены в местах неорганизованного туризма, доложил Шарапаев. Чтобы их устранить, прокуратура вынесла более 1500 представлений, а в суды направила 500 заявлений.
Депутаты раскритиковали доклад Шарапаева. Прозвучали предположения о том, что сотрудники ведомства наиболее активны в инициации уголовных дел в отношении обычных «мужиков», которые «поймали 10 хвостов омуля» (рыба семейства лососевых, ее запрещено ловить на Байкале). «А там, где реально миллиарды воруют, немножко не всегда активны органы правопорядка», – сказал член комитета Николай Будуев («Единая Россия»). Зампредседателя комитета Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия») отметил, что уже на снимках из космоса видно, как уменьшается объем лесов на Байкале. Он призвал также обратить внимание на село Турка в Бурятии, где располагается пятиэтажная гостиница.
Председатель комитета Дмитрий Кобылкин («Единая Россия») отметил, что для фиксации всех правонарушений природоохранной прокуратуре «не хватает рук», поэтому предложил привлекать для этой работы молодежь в качестве волонтеров. Он также поручил своему заместителю Александру Когану («Единая Россия») расширить применение экоприложения «Рябина» для фиксации нарушений на Байкале. Сегодня оно помогает обнаружить места накопления отходов по всей стране, добавил Кобылкин.
Уголовные дела по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов) инициируются проще и быстрее, чем дела о нарушениях земельного и градостроительного законодательства со стороны юрлиц, которые тонут в многомесячных арбитражных процессах, отметила основатель «Юридического штаба» Елена Бахарева. Впрочем, каждый случай нарушения следует разбирать в отдельности, считает гендиректор фонда «Озеро Байкал» Анастасия Цветкова.
1 марта в России вступил в силу закон о вырубке погибшего леса в байкальской центральной экологической зоне (ЦЭЗ). В нее входит сам Байкал и территории вокруг озера. Общая площадь ЦЭЗ – 8,9 млн га.
Закон разрешил проводить рубки лесных насаждений, которые утратили свои «средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические» функции. Разработчики проекта обосновывали поправки необходимостью обеспечить потребности порядка 140 000 жителей прибайкальских населенных пунктов. А именно – провести дороги, расширить территорию для кладбищ и т. д. А также обеспечить туристов инфраструктурой, например гостиницами. Против закона выступили минимум 87 ученых Российской академии наук, которые написали письмо президенту РФ с просьбой не допустить принятия этого закона.
«Ведомости» направили запрос в Минприроды, чтобы узнать, какие участки Байкальской природной территории требуют особого внимания.