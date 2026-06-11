Игоря Чайку знакомили с русскоязычными переселенцами с Запада и их проблемами

Игоря Чайку знакомили с русскоязычными переселенцами с Запада и их проблемамиОн выслушал многодетного серба из Канады, русских из Латвии, Британии и ФРГ
Назначенный в апреле руководителем Россотрудничества Игорь Чайка 10 июня провел первое публичное мероприятие в новом качестве – встречу с русскоговорящими переселенцами из западных стран. Это государства из составленного в 2022 г. Москвой списка «недружественных» (США, страны ЕС, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Япония, Сингапур). Поток переселенцев оттуда, по словам Чайки, вырос и таким людям нужно обеспечить «бесшовное переселение».
«Это когда в организации процесса переселения задействованы федеральные органы власти, бизнесы, общественные организации», – сказал руководитель Россотрудничества. Он добавил, что агентство также находится «в процессе разработки и внедрения» так называемой карты «Родина», или карты соотечественника, – электронного документа, дающего право на переселение и использование инструментов, услуг, включая заказ документов для репатриации удаленно.
«Думаю, что в пилотном режиме постараемся до конца текущего года [внедрить] в отдельных пилотных странах, которые мы сейчас согласовываем с правительством», – сказал Чайка.
Он повторил данные МВД за 2025 г., когда агентством еще руководил Евгений Примаков: переселилось из-за рубежа 27 000 соотечественников («Ведомости» ранее подсчитали, что это на 16% меньше, чем в 2024 г.). Заявки на переселение подали 35 000, причем, по словам Чайки, растет доля «недружественных» стран. «Спрос на переселение из Германии вырос в 2,5 раза», – привел пример Чайка.
Перезаселение псковщины
Как пояснили «Ведомостям» в Россотрудничестве, целью мероприятия было показать примеры переезда семей высококвалифицированных специалистов из «недружественных» стран с детьми. Рассказали и об опыте двух западных регионов – Псковской и Калининградской областей.
При этом в отличие от условно благополучного Калининграда, население которого с 2012 по 2024 г. росло и превысило 1 млн человек в 2019 г., Псков с 1990-х гг. стабильно имеет славу столицы российской депопуляции. В последние годы население области продолжило сокращаться: с 626 100 в 2020 г. до 574 480 в 2025 г., по оценке Росстата.
Представитель уполномоченного по работе с соотечественниками и вопросам миграции при губернаторе Псковской области пояснил «Ведомостям», что с 2024 г. в регионе развивают привлечение переселенцев из-за рубежа. В 2024 г. на Псковщину переехало из-за рубежа около 4000 человек. К их приему в Пскове стали готовиться с 2024 г. на фоне сигналов о возможных депортациях русскоязычных под предлогом нарушений прибалтийского законодательства о натурализации, говорит она.
С 2024 г. из Латвии и Эстонии в область стали чаще приезжать граждане трудоспособного возраста. добавила чиновница псковской обладминистрации. В регион также приехали русскоязычные из Австралии, Бельгии, Норвегии, Германии и Польши, утверждает она, не называя конкретных цифр.
Однако только за 2025 г. население Псковщины все равно сократилось более чем на 6000 человек. Репатриировавшиеся пока не остановили убыль, несмотря на потенциал в 26 млн русскоговорящих за рубежом. Поэтому мероприятие Чайки касалось выяснения запросов на совершенствование и упрощение механизмов переселения.
Приключения канадского сербохорвата
О бюрократических барьерах пришлось задуматься уже на пороге Россотрудничества. Переселенец в Псков из Канады, считающий себя сербом, но ожидающий российского паспорта, Стевимир Эрцеговац пришел с женой Каролиной, уроженкой Польши, и семью детьми. Самого младшего привез в коляске. Ее было сложно спустить по узкой лестнице к забитой людьми проходной, а потом протиснуть через вертушку охраны.
Оказавшийся самым экзотичным из гостей Эрцеговац, по его словам «специалист по кибербезопасности», далеко не сразу выбрал Россию и Псковщину. Сын серба и хорватки, внук титовского партизана, он родился в хорватском Загребе. Будучи чуть за 20, во второй половине 1990-х гг. покинул разорванную войной бывшую Югославию и отправился за американской мечтой.
Сначала он попал в Канаду, где, по его словам, у него быстро кончились деньги, а за черную работу платили мало. Потом он отучился по стипендии в США на системного администратора и работал им, успев поучаствовать как спортсмен-легкоатлет от Хорватии в Олимпиаде в австралийском Сиднее. Затем вновь жил в Канаде.
Эрцеговац заверил, что в Канаде его раздражала поддерживаемая на государственном уровне в школах пропаганда ЛГБТ
«Мои знакомые мне говорили: «Зачем ты едешь в Россию, ты что, под наркотиками?» Но я их не слушал», – сказал серб из Канады. Он восхищается возможностью быть частью православной общины в Пскове, открытостью его жителей и одобрением там многодетности в отличие от Канады. Администрация области помогла купить целый дом на окраине облцентра.
Бюрократические барьеры
Но Эрцеговац указал и на сложность поиска информации о переселении. О некоторых необходимых документах он узнал лишь накануне пересечения границы, а иные он не мог с первого раза корректно заполнить из-за канцелярского русского.
На множество необходимых документов жаловались и остальные русские репатрианты. Семья Черноцких с тремя детьми, переехавшая из Латвии, потратила только в России на переводы и нотариальные заверения 120 000 руб. Чайка отметил, что его ведомство будет работать, чтобы в будущем была возможность оформлять документы на переселение «в одно окно» в координации с МИДом и МВД и единой базой данных.
Пока родители-переселенцы рассказывали о проблемах оформления переселения, а Чайка, глава АНО «Путь домой» Анатолий Бублик и другие чиновники слушали и обещали помочь, дети переселенцев скучали, а самые маленькие спали. Накануне им устроили в Москве культурную программу, в том числе в парке развлечений «Остров мечты».
Дух времени
Остальные гости Чайки были русскими, родившимися за пределами России в постсоветских странах и жившими в Латвии или Германии. От Черноцких была Татьяна, старшая женщина семейства, уже получившая паспорт России. Неназванный глава семьи, по ее словам, подписал контракт с Минобороны и участвует в боевых действиях на Украине. Сын ее также отслужил в армии и демобилизовался после рождения сына – ее внука. Чайка лишь похвалил Черноцкого-старшего заочно за то, что тот стал добровольцем в российской армии.
Украинский конфликт в целом будто бы слабо сказался на гостях-переселенцах. Они скупо говорили об эмоциях на этот счет, включая жену переселившегося из Латвии участника спецоперации. Серб Эрцеговац заявил, что лишь в 2024 г. из видео в соцсетях начал узнавать информацию о боевых действиях и активности украинского полка «Азов»
Родившийся в Латвии русский, участник госпрограммы переселения 31-летний Александр Ундалов более информирован о военно-политической обстановке, в том числе об атаках дронов на Россию. Он замечает, что сейчас в стране лучше, чем в 1990-е гг., и скорее «проходит непростой период».
Русские Латвии и Германии
Решение переехать в Россию, но не в Псков и даже не в Калининград, а в Москву и растить там детей обжившийся в Британии рижанин Ундалов, по его словам, принял обдуманно в 2024 г. 15-летним он покинул родную Ригу ради учебы в Великобритании, а потом начал работать в финансовом секторе. Последним из его мест работы, по его словам, была одна из консалтинговых компаний «большой четверки» – «Эрнст энд Янг». Однако Ундалов утверждает, что всегда думал о возвращении на историческую родину, тем более что его дед – офицер советской армии, живший в Риге и перезахороненный в Калининграде.
Ундалов мало жаловался на бюрократические препоны, хотя и упомянул, что пять раз ездил в миграционный центр в Сахарове и это было утомительно. В Риге у него остались родственники, в частности младшая сестра. По его словам, он успел застать только начало ограничения культурных прав русскоязычных и учился в русской школе. Его сестре это было уже недоступно.
Особых жалоб также не высказали ныне работающие на калининградском «Автоторе» промышленные механики, переехавшие в регион с детьми из Германии, а родившиеся в Казахстане.
Имеет корни в советских силовых структурах и юрист из Германии Александр Лиске, по его словам, его дед служил в КГБ. Он утверждает, что решение репатриироваться принял спонтанно в одно из посещений исторической родины. По словам Лиске, все процедуры, предварявшие его переселение в Россию, прошли легко, а российские чиновники, включая одного из «маленьких» сотрудников МВД, благоволили ему и даже позволили вне очереди подать какие-то документы.
«Большое сердце маленького сотрудника МВД», – пошутил Чайка.