Игоря Чайку знакомили с русскоязычными переселенцами с Запада и их проблемами

Решение переехать в Россию, но не в Псков и даже не в Калининград, а в Москву и растить там детей обжившийся в Британии рижанин Ундалов, по его словам, принял обдуманно в 2024 г. 15-летним он покинул родную Ригу ради учебы в Великобритании, а потом начал работать в финансовом секторе. Последним из его мест работы, по его словам, была одна из консалтинговых компаний «большой четверки» – «Эрнст энд Янг». Однако Ундалов утверждает, что всегда думал о возвращении на историческую родину, тем более что его дед – офицер советской армии, живший в Риге и перезахороненный в Калининграде.