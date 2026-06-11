Глава МЧС Александр Куренков встретился с особо отличившимися на СВО спасателями

Еще один вопрос касался получения положенных выплат участниками спецоперации, его задал водитель седьмой пожарно-спасательной части в Мурманске Олег Захаров. Он обратился к начальнику управления по социальному сопровождению госфонда «Защитники Отечества» Александру Верещагину. Захаров рассказал, что подписывал контракт с одной из ЧВК и столкнулся с трудностями при оформлении губернаторских выплат за заключение контракта, а также выплат по ранению. Для их получения ему необходимо предоставить справку с указанием сроков участия в спецоперации, однако получить такой документ он не может. По его словам, в ЧВК подобные справки не выдают. Верещагин ответил, что эта структура относится к системе Минобороны, поэтому в таких вопросах возникают определенные сложности. Он заверил, что возьмет ситуацию в работу и постарается помочь с ее разрешением.