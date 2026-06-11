Глава МЧС Александр Куренков встретился с особо отличившимися на СВО спасателями

Глава МЧС Александр Куренков встретился с особо отличившимися на СВО спасателямиКорреспондент «Ведомостей» побывал на встрече и узнал, что волнует ветеранов
Здание МЧС России расположено на западе Москвы, недалеко от станции метро «Давыдково». Современный стеклянный комплекс больше напоминает офисный центр уровня «Москва-сити», чем ведомственное учреждение. С девятого этажа открывается панорамный вид на жилые кварталы района.
Именно здесь в четверг собрались 18 сотрудников МЧС, отличившихся в ходе специальной военной операции. В просторном светлом зале министерства рядом оказались люди из разных регионов страны – Ханты-Мансийского автономного округа, Дагестана, Оренбургской области и других субъектов. Мужчины заняли места в первом ряду напротив главы ведомства Александра Куренкова. К июню 2026 г. 1000 спасателей временно прекратили работу в министерстве и стали участниками спецоперации, подписав контракт с Минобороны. Минимум 112 сотрудников уже вернулись из зоны боевых действий.
Свое выступление министр начал с разговора о мотивации тех, кто приходит служить в МЧС. По его словам, эту работу выбирают не ради высокого заработка. «Здесь нет денег, здесь люди не зарабатывают», – сказал Куренков. В качестве примера он привел собственный опыт службы в органах безопасности в 1990-е гг., когда начинал карьеру в звании прапорщика. По его словам, тогда, как и сейчас, людей удерживало на службе не материальное вознаграждение, а понимание ее значимости для страны. «За другое люди работали: они понимали, что эта служба нужна Родине, как и сейчас. Время придет, заработную плату повысим», – обратился министр к спасателям.
В МЧС есть четыре категории служащих: военнослужащие, сотрудники федеральной противопожарной службы, государственные гражданские служащие и сотрудники учреждений и организаций, находящихся в ведении министерства, перечислил Куренков. По его словам, речь идет о расходах, исчисляемых триллионами рублей, и в нынешних условиях найти такие ресурсы непросто. Куренков отметил, что понимает ожидания сотрудников и их семей. В качестве иллюстрации он привел бытовую ситуацию, знакомую многим родителям. «Я все прекрасно понимаю: в рамках безденежья сказать дочке, когда она тыкает пальчиком в витрину: "Слушай, извини, пожалуйста, пойдем домой, я тебе потом когда-нибудь куплю". Это просто больно», – сказал министр.
По словам Куренкова, он не раз поднимал вопрос повышения зарплат сотрудников МЧС в разговорах с министром финансов Антоном Силуановым. Глава ведомства пересказал одну из таких дискуссий: по его словам, в Минфине обращают внимание на то, что некоторые спасатели имеют дополнительный заработок. «Они говорят: "Мы же знаем, что они подрабатывают"», – рассказал министр. По его словам, речь может идти о работе автослесарем или вахтовым методом. Однако, подчеркнул Куренков, это происходит не от хорошей жизни.
Министр поблагодарил спасателей за проделанную работу и ту, которую еще предстоит выполнить. Ему хотелось бы, чтобы присутствующие и все те ветераны, которых он не видит лично, знали: он все понимает. Куренков эмоционально отреагировал на вопросы, связанные с социальной поддержкой сотрудников. «Волосы дыбом стоят, когда речь идет о такой вульгарной несправедливости», – сказал он. По его словам, похожие ситуации возникали и после военных кампаний в Афганистане и Чечне, когда участникам боевых действий приходилось слышать фразу: «А мы вас туда не посылали». Он уверил спасателей, что в будущем министерство обязательно «разбогатеет».
Квалификация сотрудников министерства только растет, продолжил Куренков. По его словам, в 2022 г. только единицы могли похвастаться тушением резервуара объемом 5000 куб. м. Теперь же два аналогичных по объему резервуара (сооружение для хранения сыпучих материалов, газов, жидкостей, например, нефти. – «Ведомости») сотрудники могут потушить за полтора дня. Министр отметил, что сейчас таких компетенций нет ни у кого в мире. По его словам, он предложил поделиться приобретенным опытом со спасательными службами ОАЭ.
После выступления министра слово предоставили сотрудникам, вернувшимся из зоны спецоперации. Одним из первых вопрос задал начальник Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Дмитрий Кислицын. Он поинтересовался, могут ли участники спецоперации из числа сотрудников МЧС рассчитывать на первоочередное получение жилищной выплаты. Куренков на несколько секунд задумался, а затем признал, что сейчас такого права у них нет. «Но я вам сейчас при ребятах, при всех пообещаю, что мы этим займемся», – сказал министр. По его словам, очередь на получение жилья среди сотрудников ведомства остается большой. Куренков рассказал, что даже при подборе кадров для центрального аппарата учитывает этот фактор и старается не приглашать на работу людей, не имеющих собственного жилья.
Развивая тему жилищного обеспечения, Куренков рассказал, что ежегодно ведомство получает около 1 млрд руб. на эти цели. Однако, по его словам, существующих объемов финансирования недостаточно, чтобы заметно сократить очередь. В качестве примера министр привел письмо, которое получил от бывшей сотрудницы МЧС. Как рассказал Куренков, женщина писала, что раньше вся ее семья служила в ведомстве: муж, двое детей и она сама. Со временем дети выросли и уехали, а брак распался. В результате размер положенной ей жилищной выплаты сократился.
«Мне положено 3,5 млн руб. Где справедливость? Я отдала 20 лет МЧС России», – пересказал министр содержание письма. По словам Куренкова, тогда он не нашелся, что ответить автору обращения. Он добавил, что при нынешних темпах финансирования человек, который встанет в очередь на жилье сегодня, сможет получить квартиру лишь через столетие.
Еще один вопрос касался получения положенных выплат участниками спецоперации, его задал водитель седьмой пожарно-спасательной части в Мурманске Олег Захаров. Он обратился к начальнику управления по социальному сопровождению госфонда «Защитники Отечества» Александру Верещагину. Захаров рассказал, что подписывал контракт с одной из ЧВК и столкнулся с трудностями при оформлении губернаторских выплат за заключение контракта, а также выплат по ранению. Для их получения ему необходимо предоставить справку с указанием сроков участия в спецоперации, однако получить такой документ он не может. По его словам, в ЧВК подобные справки не выдают. Верещагин ответил, что эта структура относится к системе Минобороны, поэтому в таких вопросах возникают определенные сложности. Он заверил, что возьмет ситуацию в работу и постарается помочь с ее разрешением.
Завершая встречу, министр сказал спасателям-героям, что им придется сталкиваться с человеческой бессердечностью. «Все придется преодолевать, но на характере, на локтях», – обратился Куренков к спасателям. Главным качеством в таких ситуациях он назвал умение держать удар. «Вы его выдержали уже дальше некуда. Просто оставайтесь самими собой», – сказал Куренков.
По данным пресс-службы МЧС, всего в системе министерства насчитывается 2260 ветеранов боевых действий. Государственные награды получил 121 спасатель, 47 из них – «За освобождение Мариуполя». Награду посмертно получили 16 человек.