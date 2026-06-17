Главного финансиста МЧС отправили под домашний арест

В МЧС «Ведомостям» сообщили, что Голикова уволена с должности руководителя ФЭД МЧС России. «МЧС проводит системную работу по выявлению и пресечению любой противоправной деятельности. Это принципиальная позиция главы – Александра Куренкова. В то же время мы не вправе давать комментарии в период следственных действий и судебного разбирательства в соответствии с законодательством РФ», – ответили в министерстве.