Главного финансиста МЧС отправили под домашний арест

Главного финансиста МЧС отправили под домашний арестГлаву финдепартамента МЧС Надежду Голикову подозревают в мошенничестве с субсидиями на квартиры
Никулинский районный суд Москвы отправил Надежду Голикову, возглавляющую финансово-экономический департамент (ФЭД) Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), под домашний арест по делу о мошенничестве, связанному с субсидиями на приобретение жилья. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых с ходом расследования.
«Заседание по избранию меры пресечения прошло еще 9 июня в Никулинском суде», – рассказал источник. Он добавил, что дело расследуется в УВД по Западному административному округу Москвы.
Голиковой инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанное с получением жилищных субсидий – средств, предназначенных для обеспечения нуждающихся сотрудников ведомства, рассказал собеседник издания. Следствие устанавливает объем предполагаемого ущерба и круг причастных лиц, отметил он. Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.
В МЧС «Ведомостям» сообщили, что Голикова уволена с должности руководителя ФЭД МЧС России. «МЧС проводит системную работу по выявлению и пресечению любой противоправной деятельности. Это принципиальная позиция главы – Александра Куренкова. В то же время мы не вправе давать комментарии в период следственных действий и судебного разбирательства в соответствии с законодательством РФ», – ответили в министерстве.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу МВД.
Надежда Голикова является действительным государственным советником Российской Федерации 2 класса. Свою карьеру она начала в 1999 г. в управлении Федерального казначейства по Московской области, где проработала вплоть до 2005 г., пройдя путь от рядового специалиста до руководящей должности.
С 2005 по 2018 г. Голикова занимала различные руководящие посты в центральном аппарате Федерального казначейства. В июле 2018 г. она перешла в МЧС России на должность заместителя директора финансово-экономического департамента, а с 1 января 2019 г. возглавила его.
Голикова имеет три высших образования по специальностям: «бухгалтерский учет и аудит» (Московский гуманитарно-экономический институт, 2001), «финансовый менеджмент» (Финансовая академия при правительстве РФ, 2007) и «юриспруденция» (Российский государственный социальный университет, 2009).
За годы службы чиновница была удостоена многочисленных государственных наград, в том числе благодарности президента России и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
ФЭД МЧС отвечает за формирование и исполнение бюджета ведомства, в том числе за распределение средств, выделяемых на жилищное обеспечение личного состава.