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Басманный суд арестовал бизнесмена Илью Трабера по делу о заказном убийстве

Он был задержан утром в Санкт-Петербурге и доставлен в Москву вместе с предполагаемыми сообщниками
Яна Суринская
Суды общей юрисдикции города Москвы
Суды общей юрисдикции города Москвы

Поздно вечером 17 июня Басманный суд Москвы санкционировал аресты трех фигурантов дела об убийстве выборгского депутата Александра Петрова в 2020 г. Среди них главный фигурант – один из самых влиятельных предпринимателей Санкт-Петербурга, 75-летний Илья Трабер. Вместе с ним, по решению суда, под стражу были заключены деловой партнер Трабера Владимир Даниленко и бывший профессиональный боксер Алисултан Надирбегов. В СИЗО они проведут следующие два месяца.

Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат Следственного комитета России. В суд фигуранты были доставлены уже ближе к ночи, а судебные заседания по избранию меры пресечения проводились в закрытом от СМИ и слушателей режиме. После доставки в Москву Трабера, Даниленко и Надирбегова допросили в главном здании СК на Техническом переулке.

Там им было предъявлено обвинение в убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений, и незаконное хранение огнестрельного оружия (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222 УК РФ). Всем троим фигурантам по этим статьям грозит пожизненное лишение свободы.

О задержании Трабера стало известно 17 июня. Первой об обысках в доме и знаменитом офисе предпринимателя на Старорусской улице написала «Фонтанка.ру». По информации издания, утром в среду к Траберу прибыли сотрудники Следственного комитета (СК) и ФСБ. Официального заявления правоохранительных органов по этому поводу пока нет. По предварительным данным, претензии к Траберу у силовиков возникли в рамках уголовного дела, возбужденного еще в 2020 г. СК. Осенью того года в Ленинградской области было совершено громкое убийство: в Выборгском районе киллер застрелил бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова.

Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на следствие, жертву застрелили с противоположного берега реки. На теле было обнаружено пулевое отверстие в сердце. Учитывая обстоятельства преступления, следствие сделало вывод о его заказном характере, писала газета. Расследование дела об убийстве руководитель СК Александр Бастрыкин поставил на личный контроль.

Илья Трабер – выпускник Севастопольского морского училища, отставной офицер-подводник, начавший гражданскую деятельность с работы в ленинградском пивном баре «Жигули». Первый личный бизнес – магазин «Антиквар» на Невском проспекте с солидной клиентурой. Трабер стал одним из первых легальных частных антикваров Петербурга.

В 1990-х его интересы расширились до АО «Морской порт Санкт-Петербург» и АО «Петербургский нефтяной терминал», но в 2000-х он расстался с этими компаниями. Сегодня, по данным «СПАРК-Интерфакса», Трабер является совладельцем 9 юридических лиц. В их числе – Приморский универсально-перегрузочный комплекс, Приморский универсальный терминал, «Приморск инвест», «Балтийский метанол» и «Экологический флот». Ему принадлежат доли в компаниях «Бюро цифровых проектов», «Интеллектуальные системы» и ПКИ СПБ, а также предприниматель контролирует 100% ООО РЭСТ и ООО «Сатур».

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