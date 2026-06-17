Басманный суд арестовал бизнесмена Илью Трабера по делу о заказном убийстве

Басманный суд арестовал бизнесмена Илью Трабера по делу о заказном убийствеОн был задержан утром в Санкт-Петербурге и доставлен в Москву вместе с предполагаемыми сообщниками
Поздно вечером 17 июня Басманный суд Москвы санкционировал аресты трех фигурантов дела об убийстве выборгского депутата Александра Петрова в 2020 г. Среди них главный фигурант – один из самых влиятельных предпринимателей Санкт-Петербурга, 75-летний Илья Трабер. Вместе с ним, по решению суда, под стражу были заключены деловой партнер Трабера Владимир Даниленко и бывший профессиональный боксер Алисултан Надирбегов. В СИЗО они проведут следующие два месяца.
Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат Следственного комитета России. В суд фигуранты были доставлены уже ближе к ночи, а судебные заседания по избранию меры пресечения проводились в закрытом от СМИ и слушателей режиме. После доставки в Москву Трабера, Даниленко и Надирбегова допросили в главном здании СК на Техническом переулке.
Там им было предъявлено обвинение в убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений, и незаконное хранение огнестрельного оружия (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222 УК РФ). Всем троим фигурантам по этим статьям грозит пожизненное лишение свободы.
О задержании Трабера стало известно 17 июня. Первой об обысках в доме и знаменитом офисе предпринимателя на Старорусской улице написала «Фонтанка.ру». По информации издания, утром в среду к Траберу прибыли сотрудники Следственного комитета (СК) и ФСБ. Официального заявления правоохранительных органов по этому поводу пока нет. По предварительным данным, претензии к Траберу у силовиков возникли в рамках уголовного дела, возбужденного еще в 2020 г. СК. Осенью того года в Ленинградской области было совершено громкое убийство: в Выборгском районе киллер застрелил бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова.
Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на следствие, жертву застрелили с противоположного берега реки. На теле было обнаружено пулевое отверстие в сердце. Учитывая обстоятельства преступления, следствие сделало вывод о его заказном характере, писала газета. Расследование дела об убийстве руководитель СК Александр Бастрыкин поставил на личный контроль.
Илья Трабер – выпускник Севастопольского морского училища, отставной офицер-подводник, начавший гражданскую деятельность с работы в ленинградском пивном баре «Жигули». Первый личный бизнес – магазин «Антиквар» на Невском проспекте с солидной клиентурой. Трабер стал одним из первых легальных частных антикваров Петербурга.
В 1990-х его интересы расширились до АО «Морской порт Санкт-Петербург» и АО «Петербургский нефтяной терминал», но в 2000-х он расстался с этими компаниями. Сегодня, по данным «СПАРК-Интерфакса», Трабер является совладельцем 9 юридических лиц. В их числе – Приморский универсально-перегрузочный комплекс, Приморский универсальный терминал, «Приморск инвест», «Балтийский метанол» и «Экологический флот». Ему принадлежат доли в компаниях «Бюро цифровых проектов», «Интеллектуальные системы» и ПКИ СПБ, а также предприниматель контролирует 100% ООО РЭСТ и ООО «Сатур».