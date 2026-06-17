Басманный суд арестовал бизнесмена Илью Трабера по делу о заказном убийстве

О задержании Трабера стало известно 17 июня. Первой об обысках в доме и знаменитом офисе предпринимателя на Старорусской улице написала «Фонтанка.ру». По информации издания, утром в среду к Траберу прибыли сотрудники Следственного комитета (СК) и ФСБ. Официального заявления правоохранительных органов по этому поводу пока нет. По предварительным данным, претензии к Траберу у силовиков возникли в рамках уголовного дела, возбужденного еще в 2020 г. СК. Осенью того года в Ленинградской области было совершено громкое убийство: в Выборгском районе киллер застрелил бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова.