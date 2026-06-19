Россияне стали реже связывать статус с демонстративным потреблением

Возросшая ценность качественного образования говорит о том, что россияне все чаще связывают высокий статус с инвестициями в будущее, а не только с решением текущих бытовых задач, считает социолог Денис Волков. Отход на второй план таких атрибутов, как автомобиль и отдых за границей, он связывает с изменением внешних условий. По его словам, зарубежные поездки в последние годы стали для россиян сложнее и дороже, причем не только в страны Европы, но и по другим направлениям. Автомобили также стали менее доступными для рядового потребителя. В результате люди в определенной степени корректируют свои представления о престижном образе жизни, ориентируясь на изменившуюся реальность, добавил Волков.