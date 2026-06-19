Россияне стали реже связывать статус с демонстративным потреблением

Россияне стали реже связывать статус с демонстративным потреблениемВ условиях неопределенности они ценят не вещи, а доступ к важным жизненным благам, говорят эксперты
За последние 20 лет представления россиян о статусности заметно изменились. В 2026 г. граждане считают престижем возможность дать детям качественное образование – такой ответ выбрали 50% респондентов (+13 п. п. по сравнению с 2006 г.), получить качественное медицинское обслуживание – 39% (+18 п. п.) и купить квартиру – 32% (+9 п. п.). Об этом говорится в исследовании Аналитического центра ВЦИОМ. Опрос проводился в мае среди 1600 совершеннолетних россиян по всей стране. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
Исследование показало, что за 20 лет одновременно снизилась значимость традиционных материальных атрибутов благополучия. Если в 2006 г. хорошее жилье называли признаком статусности 55% опрошенных, то сейчас – лишь 20% (-35 п. п. по сравнению с 2006 г.). Также сократилась доля тех, кто связывает престиж с наличием автомобиля – 15% (-12 п. п.), возможностью отдыхать за границей – 15% (-8 п. п.), приобретением недвижимости за рубежом – 16% (-4 п. п.) и дорогой мебели или бытовой техники – 3% (-7 п. п.). На этом фоне единственным имущественным атрибутом, значимость которого выросла, оказалась возможность приобрести загородный дом или дачу – 19% (+7 п. п.).
Представители поколения цифры (родившиеся в 2001 г. и позже) значительно чаще других связывают высокий статус с возможностью покупки квартиры – 55% против 32% по общей выборке. Среди младших миллениалов (1992–2000 годов рождения) возможность покупки квартиры назвали 49%, дать детям качественное образование – 48%. Среди старших миллениалов (1982–1991 гг.) эти показатели составили 36 и 52% соответственно.
Представители поколения, родившиеся до оттепели (до 1947 г.), наиболее значимыми признаками высокого статуса называют возможность дать детям качественное образование (41%) и получить качественное медицинское обслуживание (36%).
Территориальные различия проявляются прежде всего в оценке имущественных активов. Жители Москвы и Санкт-Петербурга заметно чаще остальных считают показателем высокого статуса возможность купить квартиру (43%), приобрести недвижимость за рубежом (26%), загородный дом (23%). В сельской местности такие варианты выбирают значительно реже – соответственно 25, 7 и 14%. При этом жители столиц также наравне с другими категориями выбрали возможность дать детям качественное образование – 48%.
Жители небольших городов чаще говорят о значимости качественного медицинского обслуживания: в городах с населением до 100 000 человек этот вариант набрал 43% против 32% в Москве и Санкт-Петербурге.
Смена представлений о престижной жизни отражает не только культурный, но и вполне конкретный экономический сдвиг, отмечает руководитель пресс-службы АЦ ВЦИОМ Яна Ширяева. Когда растет стоимость долгосрочных жизненных решений – жилья, образования, качественной медицины, – именно доступ к ним начинает восприниматься как главный признак статуса. Прежние маркеры успеха вроде элитных автомобилей и брендовых вещей уже не дают ощущения прочного положения, потому что не решают ключевых жизненных задач, пояснила она. На этом фоне престиж становится более «социальным»: он связан с возможностью обеспечить детям старт, себе – здоровье, семье – устойчивость, добавила Ширяева.
В 2000-х гг. статус часто связывали с дорогими вещами – престижными брендами, просторным жильем или автомобилем, говорит директор по аналитике «Инго банка» (ранее «Ингосстрах банк») Василий Кутьин. Со временем эти вещи стали доступнее и привычнее для более широких слоев населения, они перестали быть четким сигналом особого положения, потому что перестали решать ключевые жизненные задачи. По словам Кутьина, в условиях экономической неопределенности и внешних шоков люди стали больше ценить стабильность, уверенность в завтрашнем дне и доступность базовых социальных услуг.
Возросшая ценность качественного образования говорит о том, что россияне все чаще связывают высокий статус с инвестициями в будущее, а не только с решением текущих бытовых задач, считает социолог Денис Волков. Отход на второй план таких атрибутов, как автомобиль и отдых за границей, он связывает с изменением внешних условий. По его словам, зарубежные поездки в последние годы стали для россиян сложнее и дороже, причем не только в страны Европы, но и по другим направлениям. Автомобили также стали менее доступными для рядового потребителя. В результате люди в определенной степени корректируют свои представления о престижном образе жизни, ориентируясь на изменившуюся реальность, добавил Волков.