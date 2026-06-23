В зоне СВО упростят порядок выявления объектов археологического наследия

Сейчас законом об объектах культурного наследия установлено обязательное требование о проведении государственной̆ историко-культурной̆ экспертизы путем археологической̆ разведки для определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия, отмечают авторы проекта в пояснительной записке. «Соблюдение указанного требования невозможно в период действия военного положения, ведения боевых или военных действий, в ходе специальной̆ военной̆ операции и выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ либо осуществления мероприятий̆ по ликвидации последствий̆ чрезвычайных ситуаций̆ природного и техногенного характера, а также в случае проведения противоаварийных работ на объектах культурного наследия», – уточняется там же.