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Главная / Общество /

В зоне СВО упростят порядок выявления объектов археологического наследия

Соблюдение существующих требований невозможно в условиях боевых действий
Юлия Малева
Admkrai.krasnodar.ru
Admkrai.krasnodar.ru

В условиях спецоперации, режима военного положения, ведения боевых действий и проведения работ в зонах ЧС может стать возможным не проводить историко-культурную экспертизу при обращении с объектами археологического наследия и сокращать сроки принятия решений о проведении неотложных работ. Кроме того, экспертизу можно будет не проводить при обеспечении сохранности объектов культурного наследия в ходе земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

Соответствующий законопроект разработала группа сенаторов и депутатов, включая вице-спикера Совета федерации Инну Святенко, председателя комитета СФ по экономической политике Андрея Кутепова, главу комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, его заместителя Светлану Разворотневу и др. Документ запланирован к рассмотрению Госдумой 23 июня.

Сейчас законом об объектах культурного наследия установлено обязательное требование о проведении государственной̆ историко-культурной̆ экспертизы путем археологической̆ разведки для определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия, отмечают авторы проекта в пояснительной записке. «Соблюдение указанного требования невозможно в период действия военного положения, ведения боевых или военных действий, в ходе специальной̆ военной̆ операции и выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ либо осуществления мероприятий̆ по ликвидации последствий̆ чрезвычайных ситуаций̆ природного и техногенного характера, а также в случае проведения противоаварийных работ на объектах культурного наследия», – уточняется там же.

В связи с этим требуется сокращение «избыточных временных и финансовых затрат» на проведение таких работ, подчеркивается в пояснительной записке. Более того, требуется особое регулирование проведения противоаварийных работ экстренного характера, которые направлены на предотвращение рисков разрушения и утраты объекта культурного наследия, опасности для жизни и здоровья людей. Это предопределяет необходимость проведения таких работ в упрощенном порядке и соответствующее сокращение длительных административных процедур, разъясняется логика поправок.

«Практика показала, что назрела необходимость совершенствования положения о государственном контроле в сфере охраны объектов культурного наследия», – уверены авторы проекта закона.

Вместе с тем законопроект усиливает полномочия органов охраны культурного наследия. Должностные лица при контрольных мероприятиях смогут требовать документы, удостоверяющие личность, а также подтверждение полномочий представителей юридических лиц. Вводится также право приостанавливать полностью или частично эксплуатацию объектов культурного наследия, если их дальнейшее использование по итогам проверки способно привести к ухудшению состояния или повреждению предмета охраны. Правительство наделяется полномочиями определять перечень видов работ, которые могут причинить вред объектам культурного наследия.

В отзыве правительства от 19 июня говорится, что законопроект направлен на оптимизацию требований̆ к хозяйственной̆ деятельности в границах объектов культурного наследия и на прилегающих земельных участках. В части положения о возможности не проводить экспертизу в Белом доме указали, что в законопроекте отсутствуют положения об особом регулировании проведения противоаварийных работ, которые носят экстренный̆ характер, обозначенные в пояснительной записке.

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