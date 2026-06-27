Что известно об атаке БПЛА на музей «Самбекские высоты» в Ростовской области

Что известно об атаке БПЛА на музей «Самбекские высоты» в Ростовской областиПострадали 11 человек
При воздушной атаке украинского беспилотника пострадал военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил об 11 пострадавших.
«Ведомости» собрали основные факты о произошедшем.
Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил о попадании БПЛА на территорию музея «Самбекские высоты». Он назвал случившееся большим горем. Сразу после атаки сообщалось о пострадавших, их число уточнялось.
Позже губернатор предоставил уточненные данные: в результате атаки пострадали 11 человек. Все они были доставлены в больницу. «Из них девять – госпитализированы, двое – от госпитализации отказались. Медики оказывают всю необходимую помощь», – написал Слюсарь.
По предварительным данным, удар пришелся по зданию, где расположен информационно-выставочный центр. По словам губернатора, сама экспозиция музея не пострадала.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Слюсарь также сообщил, что детонации и пожара зафиксировано не было. Информация о масштабах разрушений уточняется.
Губернатор Юрий Слюсарь назвал атаку на «Самбекские высоты» актом особого цинизма со стороны ВСУ. Он отметил, что удар был нанесен по народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 г. Глава региона подчеркнул, что это место особо значимо для каждого жителя Ростовской области.
Мемориал (считается в России иноагентом) Славы «Самбекские высоты» был открыт 7 мая 1980 г. в честь 35-летия Победы. Он воздвигнут на самой высокой точке возле окопов и блиндажей на окраине села Самбек. Мемориал представляет собой две бетонные подковообразные стены, разорванные по центру. Они символизируют две стрелковые дивизии – 130-ю и 416-ю, удостоенные почетного наименования «Таганрогских», которые освобождали эти места в 1943 г. Это самый крупный памятник на территории Ростовской области. Авторы комплекса – бакинский скульптор Эльджан Шамилов и ростовские архитекторы Владимир и Иван Григоры.
В 2013 г. правительством Ростовской области было принято решение о строительстве музейного комплекса. Инициатива исходила от ветеранских и общественных организаций, а также поисковых отрядов. В августе 2015 г. начал работу благотворительный фонд поддержки будущего музея – сбор средств велся, в том числе, через пожертвования граждан. Торжественное открытие комплекса состоялось 30 августа 2020 г. – в день 77-й годовщины освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.
Комплекс занимает площадь около 14 га. В его состав входит Донской военно-исторический музей с экспозицией «Дон в Великой Отечественной войне», где представлено более 1000 экспонатов, и информационно-выставочный центр. На открытой площадке «Прорыв» размещены 13 образцов военной техники времен войны. Среди ключевых объектов комплекса – Аллея Памяти с захоронениями защитников донской земли, памятник советскому солдату-победителю, часовня в честь Воскресения Христова и скульптурная композиция «Журавли» работы академика РАХ С.Н. Олешни.