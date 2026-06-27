Что известно об атаке БПЛА на музей «Самбекские высоты» в Ростовской области

Мемориал (считается в России иноагентом) Славы «Самбекские высоты» был открыт 7 мая 1980 г. в честь 35-летия Победы. Он воздвигнут на самой высокой точке возле окопов и блиндажей на окраине села Самбек. Мемориал представляет собой две бетонные подковообразные стены, разорванные по центру. Они символизируют две стрелковые дивизии – 130-ю и 416-ю, удостоенные почетного наименования «Таганрогских», которые освобождали эти места в 1943 г. Это самый крупный памятник на территории Ростовской области. Авторы комплекса – бакинский скульптор Эльджан Шамилов и ростовские архитекторы Владимир и Иван Григоры.