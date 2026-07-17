Доля школ в РФ с безбарьерной средой для инвалидов за шесть лет выросла втрое

Доля школ в РФ с безбарьерной средой для инвалидов за шесть лет выросла втроеГлавной проблемой остается дорога детей до места обучения
В России с 2019 г. доля школ, где созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, выросла почти втрое – с 24 до 67%. Это следует из обновленной статистики Минпросвещения за 2025 г., она опубликована в единой межведомственной информационно-статистической системе. Показатель исчисляется с 2019 г., статистика за 2021–2022 гг. не велась.
Детализация по регионам отражается в статистике с 2020 г. Максимальный уровень доступности в прошлом году зафиксирован в Мордовии и Кабардино-Балкарской республике: в 100% школ там есть условия для беспрепятственного доступа людей с инвалидностью. Для сравнения: в 2020 г. лишь по 25% школ этих регионов имели соответствующие условия.
Самый низкий показатель в прошлом году зафиксирован в Ярославской области (21%). В этом субъекте доля школ с доступной средой выросла с 14% в 2020 г. до 23% в позапрошлом году, после чего незначительно снизилась. Второй с конца регион – Карелия (31%). В нем, несмотря на небольшой показатель, доля школ стабильно росла. Для сравнения: в 2020 г. показатель составлял около 23%.
Люди с инвалидностью разные и подходы к безбарьерной среде в школах тоже отличаются, рассказал председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Михаил Терентьев. Создать нужную среду, например, для людей, которые имеют только ограничения в передвижении, достаточно легко, говорит он. В этом случае нужно, чтобы при строительстве новых школ учитывались вопросы безбарьерной среды не только на первом этаже, но и по всему зданию. А в старых школах важно, чтобы была возможность их приспособить, пояснил Терентьев. При строительстве новых школ сейчас учитываются все условия, проблема заключается в старых учебных учреждениях, которые иногда невозможно приспособить для обучения людей с инвалидностью, уточнил он.
Для обучения людей с нарушением слуха требуется сурдоперевод, а для слабовидящих – адаптированные компьютерные программы, учебники и наличие реабилитологов, помогающих человеку ориентироваться в тех условиях, в которых он оказывается, также пояснил Терентьев. В этом случае не требуется организация безбарьерной среды, как для учеников на колясках.
За разницей в цифрах между регионами, вероятнее всего, стоит наличие безбарьерной среды для разных нозологий, предположил Терентьев. По оценкам ВОИ, основная сложность сейчас – организация процесса привлечения тьюторов (специалистов, которые обеспечивают индивидуальное сопровождение учеников. – «Ведомости»). Тьюторы для слабовидящего человека, человека с ДЦП и человека с ментальными ограничениями, расстройством аутистического спектра – это абсолютно разные специалисты с отличающимися подходами, отметил Терентьев.
Другая проблема – организация элементов доступной среды, когда человек с инвалидностью проживает в одном населенном пункте (например, в сельской местности), а получает образование в другом (в городе). Речь в том числе идет о наличии социального транспорта: автобуса или такси, которые регулярно помогали бы добираться до школы, рассказал Терентьев.
Минпросвещения оперирует статистикой наблюдения: есть пандус по документам – школа учтена как доступная, отметил руководитель практики «Молодежь и образование» аналитического центра ВЦИОМ Александр Одинцов. По его словам, в социологии картина «пока не такая радужная». В 2023 г. среди родителей школьников лишь 31% считали, что школа их ребенка действительно готова к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. Каждый второй родитель прямо говорит: «нет, не готова», напомнил эксперт. Пандус может быть, а специалистов (логопедов, дефектологов, психологов) в школе упоминают 38% родителей. Тактильную плитку или подъемники замечают только 13% опрошенных, добавил он.
Школа может быть полностью безбарьерной, но эффект резко нивелируется, если ребенок просто не может до нее добраться, соглашается Одинцов. По его словам, внимание надо обратить на весь маршрут, от квартиры до школьной парты среда должна быть непрерывной. Инфраструктура является только первым этапом, следующий, не менее важный – социальная безбарьерность, культура инклюзии, отметил он. По словам эксперта, общество движется в верную сторону, но важно найти баланс, при котором права и потребности ребенка с ограниченными возможностями учитываются без ущемления прав и комфорта остальных учеников. Инфраструктура без принятия – это лишь наполовину решенная задача, считает Одинцов.
Наибольшие трудности связаны с формированием инклюзивной культуры в коллективе, говорит руководитель социального направления экспертной дирекции исполкома «Народного фронта» Анна Домченко. Именно дефицит понимания и поддержки заставляет семьи выбирать домашнее обучение, несмотря на наличие инфраструктуры. По ее мнению, задача школы – создать среду, в которой каждый ребенок чувствует себя равным среди равных.
«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения, а также департаменты образования Ярославской области, Карелии, Мордовии и Кабардино-Балкарской республики.