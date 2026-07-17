Доля школ в РФ с безбарьерной средой для инвалидов за шесть лет выросла втрое

Люди с инвалидностью разные и подходы к безбарьерной среде в школах тоже отличаются, рассказал председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Михаил Терентьев. Создать нужную среду, например, для людей, которые имеют только ограничения в передвижении, достаточно легко, говорит он. В этом случае нужно, чтобы при строительстве новых школ учитывались вопросы безбарьерной среды не только на первом этаже, но и по всему зданию. А в старых школах важно, чтобы была возможность их приспособить, пояснил Терентьев. При строительстве новых школ сейчас учитываются все условия, проблема заключается в старых учебных учреждениях, которые иногда невозможно приспособить для обучения людей с инвалидностью, уточнил он.