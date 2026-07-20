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Главная / Общество /

Госсектор в разы увеличил расходы на охранные и пожарные системы

Это связывают с повышенным вниманием к системам безопасности
Анна Устинова
Андрей Махонин / Ведомости
Андрей Махонин / Ведомости

Объем госзакупок охранных и пожарных сигнализаций за первое полугодие 2026 г. вырос почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,75 млрд руб. Об этом свидетельствуют открытые данные единой информационной системы закупок, которые предоставили эксперты «РТС-тендера» (входит в российскую торговую платформу для бизнеса и государства В2В-РТС). Тенденцию «Ведомостям» подтвердили тендерные площадки Росэлторг, «Тендерплан» и «Контур.Закупки».

Рынок демонстрирует ускорение спроса: заказчики не только чаще проводят закупки, но и выделяют на них большие бюджеты, говорит эксперт «Контур.Закупок» Евгения Сергиенко. Это свидетельствует о расширении масштабов проектов, повышении требований к системам безопасности, а также об инфляционном росте цен на оборудование и его монтаж, отметила она.

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