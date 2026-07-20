Госсектор в разы увеличил расходы на охранные и пожарные системы

Рынок демонстрирует ускорение спроса: заказчики не только чаще проводят закупки, но и выделяют на них большие бюджеты, говорит эксперт «Контур.Закупок» Евгения Сергиенко. Это свидетельствует о расширении масштабов проектов, повышении требований к системам безопасности, а также об инфляционном росте цен на оборудование и его монтаж, отметила она.