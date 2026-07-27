Стрельбу в общежитии на Рублевке связали с действиями мошенников

Как выяснилось в ходе дознания, 17-летняя девушка предварительно раскрасила лицо в желто-синий цвет. По версии силовиков, она действовала по указанию людей, звонивших с территории Украины. По их инструкциям девушка открыла сейф, в котором хранилось около 1 млн руб. и травматическое оружие. Злоумышленники убедили ее начать стрельбу. Выстрелы были произведены в стены и окно – не по людям. В результате инцидента никто не пострадал.