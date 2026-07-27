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Главная / Общество /

Стрельбу в общежитии на Рублевке связали с действиями мошенников

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела
Дмитрий Серков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства, спровоцировавшие стрельбу в военном общежитии на Рублевке, – стрелявшая действовала под влиянием мошенников. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых с материалами проверки.

По словам собеседников, сейчас сотрудники МВД проводят дознание обстоятельств стрельбы из окон офицерского общежития Минобороны на Рублевском шоссе, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, стрельбу открыла дочь подполковника, которую завербовали для разовой акции через соцсети с территории Украины.

Официальным комментарием правоохранительных органов «Ведомости» пока не располагают. «Ведомости» направили запросы в МВД и военное ведомство.

Инцидент произошел на территории одной из частей на прошлой неделе. Стрельба была открыта из окон офицерского общежития, расположенного внутри периметра части, рассказывает источник «Ведомостей».

В результате инцидента никто не пострадал. На место прибыли сотрудники Росгвардии, включая спецназ, а также автомобили военной полиции. Жильцов здания эвакуировали, со стрелявшей велись переговоры, отмечает он.

Как выяснилось в ходе дознания, 17-летняя девушка предварительно раскрасила лицо в желто-синий цвет. По версии силовиков, она действовала по указанию людей, звонивших с территории Украины. По их инструкциям девушка открыла сейф, в котором хранилось около 1 млн руб. и травматическое оружие. Злоумышленники убедили ее начать стрельбу. Выстрелы были произведены в стены и окно – не по людям. В результате инцидента никто не пострадал.

Соседи по общежитию, опрошенные силовиками, дали девушке положительную характеристику. Она окончила школу в этом году и собиралась поступать в институт. «Люди недоумевают, так как и отец, и брат стрелявшей постоянно бывают в боевых командировках в зоне специальной военной операции и говорить о ее непатриотичном воспитании довольно странно», – приводит слова опрошенных собеседник.

Полиция допросила девушку и членов ее семьи, а также изъяла у них электронные носители и гаджеты. Эксперты изучают переписку девушки в социальных сетях. По результатам экспертизы будет сделан вывод о ее психологическом состоянии и мотивах, побудивших открыть стрельбу.

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