В России почти миллион человек пострадали в ЧС за последние полгода

Весной 2026 г. Северный Кавказ накрыло наводнение, в результате чего из Дагестана эвакуировали более 3000 человек. В Чечне, по данным МЧС на 30 марта, было затоплено 1260 домов и придворовых территорий. Сейчас Северный Кавказ постепенно восстанавливается после наводнения, сказала «Ведомостям» председатель Дагестанского республиканского отделения «Опоры России» Зульгимар Тагибова. Например, в затопленном поселке городского типа Дербентского района Мамедкале строятся новые дома, к каждому из которых прилагается 10 соток земли. На этом фоне местные жители, которые выбрали в качестве возмещения ущерба денежные выплаты, просят отменить их и выделить им эти дома, добавила она. Тагибова рассказала, что продолжает получать звонки от представителей бизнеса относительно необходимости большей поддержки в восстановлении от ущерба, нанесенного стихией.