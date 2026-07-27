Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,26+1,44%RGBI115+0,54%CNY Бирж.11,479-0,81%IMOEX2 165,54+0,96%RGBITR771,66+0,63%
Главная / Общество /

В России почти миллион человек пострадали в ЧС за последние полгода

Причина роста числа пострадавших заключается в масштабах ЧС
Татьяна Акиншина
Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС
Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Число россиян, пострадавших в чрезвычайных ситуациях (ЧС), в январе – июне 2026 г. составило 845 233 человека. На это обратили внимание «Ведомости», изучив статистику МЧС РФ. Это более чем в 6 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщил представитель пресс-службы министерства «Ведомостям».

В результате ЧС погибли 156 человек, что в 1,5 раза выше, чем в первом полугодии 2025 г.

Причина роста числа пострадавших заключается в масштабах ЧС, продолжил он. В частности, речь идет об авариях на объектах ЖКХ в Севастополе и Саратовской области, уточнил представитель министерства. В июне 2026 г. Севастополь подвергся массированной атаке вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за чего город остался без электроснабжения.

Всего, по данным МЧС, в первом полугодии 2026 г. произошло 146 чрезвычайных ситуаций. Это, как отметили в министерстве, на 24% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост связан с увеличением числа техногенных и природных ЧС, а также опасных метеорологических и гидрологических явлений, пояснил он.

ЧС – это обстановка, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, которая представляет опасность. Она может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери. В последнее время выросли риск и масштаб ЧС трансграничного характера, сказал глава МЧС Александр Куренков на совещании глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС в Индии.

Весной 2026 г. Северный Кавказ накрыло наводнение, в результате чего из Дагестана эвакуировали более 3000 человек. В Чечне, по данным МЧС на 30 марта, было затоплено 1260 домов и придворовых территорий. Сейчас Северный Кавказ постепенно восстанавливается после наводнения, сказала «Ведомостям» председатель Дагестанского республиканского отделения «Опоры России» Зульгимар Тагибова. Например, в затопленном поселке городского типа Дербентского района Мамедкале строятся новые дома, к каждому из которых прилагается 10 соток земли. На этом фоне местные жители, которые выбрали в качестве возмещения ущерба денежные выплаты, просят отменить их и выделить им эти дома, добавила она. Тагибова рассказала, что продолжает получать звонки от представителей бизнеса относительно необходимости большей поддержки в восстановлении от ущерба, нанесенного стихией.

337 138

человек пострадали в результате ЧС в 2025 г., говорится в государственном докладе министерства. Всего в прошлом году в РФ произошло 266 ЧС, в которых погибли 336 человек. Среди ЧС регионального характера зафиксированы крушение пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, взрыв в многоквартирном жилом доме в Саратовской области, а также взрыв на заводе в Челябинской области. Статус ЧС федерального характера получили заморозки в Ростовской области, лесные пожары в Забайкальском крае и т. д.

С 20-х чисел июня из-за обильных ливней наводнение переживает и Свердловская область. Затопленными оказались частные дома, а также участки дорог и детские лагеря. По данным министерства на 24 июля, эвакуировано 409 граждан, в том числе 98 детей. В пунктах временного размещения находятся 65 человек, включая 17 детей, говорилось в сообщении пресс-службы МЧС в мессенджере «Макс».

По информации Всероссийского студенческого корпуса спасателей, в Свердловской области подтоплено более 500 жилых домов, дач и придомовых территорий, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы организации. Студенты-спасатели работают в поселке Зайково и откачивают воду из центральной больницы, а также убирают поваленные деревья. Добровольцы сушат тепловыми пушками помещение Центра социальной помощи семье и детям. Сотрудники и волонтеры Российского Красного Креста (РКК) обеспечивают пострадавших товарами первой необходимости, постельными принадлежностями, рассказал «Ведомостям» представитель РКК. Более 500 продуктовых и гигиенических наборов направили в отдаленные районы, дополнил он.

Уполномоченный по волонтерской деятельности «Единой России» в зонах ЧС Игорь Кастюкевич, который сейчас находится в Свердловской области, рассказал «Ведомостям», что болезненной темой остается дезинфекция скважин. По его словам, местные жители остерегаются использовать воду, так как в нее могли попасть загрязнения. Сейчас в городе подтопленными остаются 24 дома и 66 участков, добавил он.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь