Работающим на СВО саперам МЧС РФ предоставят дополнительный 15-дневный отпуск

Представитель МЧС сообщил «Ведомостям», что предлагаемый ведомством проект – это мера социальной поддержки для этой категории сотрудников МЧС. Сейчас для сотрудников ФПС, которые проходят службу во вредных или опасных условиях, устанавливается сокращенное служебное время – не более 36 часов в неделю. 23 июля Госдума приняла закон, который наделил саперов МЧС статусом ветеранов боевых действий. Речь идет о сотрудниках, выполняющих задачи по разминированию на территориях Украины, Донецкой народной республики (ДНР) и ЛНР с 24 февраля 2022 г., а также с 30 сентября 2022 г. в Запорожской и Херсонской областях. Если они стали инвалидами после ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении этих работ, то они получают статус инвалида боевых действий. 24 июля инициативу одобрил Совет Федерации. Если его подпишет президент, то закон вступит в силу со дня официального опубликования.