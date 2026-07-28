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Работающим на СВО саперам МЧС РФ предоставят дополнительный 15-дневный отпуск

Ранее Совфед одобрил закон о наделении их статусом ветеранов боевых действий
Татьяна Акиншина
Саперы МЧС РФ в курском приграничье говорили о необходимости дополнительных соцгарантий для них
Саперы МЧС РФ в курском приграничье говорили о необходимости дополнительных соцгарантий для них / Максим Стулов / Ведомости

Сотрудникам Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России предоставят дополнительный 15-дневный отпуск за поиск, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов. Мера коснется работников специализированного спасательного центра МЧС, а также структурных подразделений в Крыму, Луганской народной республике (ЛНР) и Севастополе. Это следует из проекта МЧС, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В список сотрудников ФПС, проходящих службу во вредных или опасных условиях, добавили должности начальников и заместителей центра, отряда, пиротехнической части, начальников водолазной службы, пиротехнической группы и отделения. Помимо них в список вошли старший инженер, инженер, старшина, фельдшер, старший инструктор, техник, сапер, водитель.

Представитель МЧС сообщил «Ведомостям», что предлагаемый ведомством проект – это мера социальной поддержки для этой категории сотрудников МЧС. Сейчас для сотрудников ФПС, которые проходят службу во вредных или опасных условиях, устанавливается сокращенное служебное время – не более 36 часов в неделю. 23 июля Госдума приняла закон, который наделил саперов МЧС статусом ветеранов боевых действий. Речь идет о сотрудниках, выполняющих задачи по разминированию на территориях Украины, Донецкой народной республики (ДНР) и ЛНР с 24 февраля 2022 г., а также с 30 сентября 2022 г. в Запорожской и Херсонской областях. Если они стали инвалидами после ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении этих работ, то они получают статус инвалида боевых действий. 24 июля инициативу одобрил Совет Федерации. Если его подпишет президент, то закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Работа саперов, пожарных, пиротехников, водолазов МЧС в зоне спецоперации заслуживает дополнительных мер поддержки, говорит член Совета Федерации по соцполитике Игорь Кастюкевич. Саперы в курском приграничье говорили о необходимости дополнительных соцгарантий для них, добавил сенатор. В отличие от военных они работают уже после боев: очищают поля и дороги, возвращают инфраструктуру к мирной жизни, добавил он. Кастюкевич также напомнил, что после разрушения Каховской ГЭС водолазы МЧС обследовали затопленный машинный зал станции. С помощью подводного аппарата они нашли место повреждения, а после на лодках помогали эвакуировать мирных жителей, рискуя попасть под атаки дронов и минометные обстрелы, заключил сенатор.

Погибшие на спецоперации сотрудники МЧС

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, с 2022 г. при проведении работ погибли 15 пиротехников. Из них трое были военнослужащими, 12 – сотрудниками ФПС МЧС. Также тяжкие увечья, т. е. минно-взрывные травмы, получили 36 человек, среди которых шесть военнослужащих и 30 сотрудников ФПС. По данным пресс-службы МЧС на 11 июня 2026 г., всего в системе министерства насчитывается 2260 ветеранов боевых действий. Государственные награды получил 121 спасатель, 47 из них – «За освобождение Мариуполя». Награду посмертно получили 16 человек.

В зоне спецоперации проводят разминирование также взрывотехники региональных аварийно-спасательных формирований, которые структурно не входят в МЧС, сказал советник руководителя Всероссийского студенческого корпуса спасателей Алексей Малов. Он отметил, что эти сотрудники работают не только в указанных регионах, но и в других, где фиксируют атаки БПЛА или прилеты ракет. Малов добавил, что лично знает саперов, которые в зоне спецоперации получали ранения при работах по уничтожению неразорвавшихся боеприпасов и боевых частей ракет.

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