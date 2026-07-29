Несколько регионов повысили выплаты контрактникам

Несколько регионов повысили выплаты контрактникамМеры меняются в зависимости от возможностей субъектов
В июле выплаты за заключение контракта с Минобороны увеличили в Дагестане, Карачаево-Черкесии (КЧР) и Смоленской области. Размер региональной выплаты в Дагестане составляет 2,7 млн руб. (с учетом муниципальных надбавок и федеральной выплаты на руки можно получить от 3,6 млн до 4,1 млн руб.). Власти республики обещают новобранцам годовой доход в зоне спецоперации от 6,5 млн руб. с учетом единовременных выплат и зарплаты. Власти КЧР увеличили размер выплаты контрактникам с 2,4 млн до 3,1 млн руб., в Смоленской области – с 1,6 млн до 2,1 млн руб.
Вводятся и другие меры для привлечения граждан в ряды Вооруженных сил. В середине июля мэр Кемерова Дмитрий Анисимов утвердил выплаты гражданам, содействовавшим заключению контрактов для участия в спецоперации. Они составляли 91 954 руб. для сотрудников силовых ведомств и военных и 114 943 руб. для гражданских лиц. 27 июля глава города уравнял выплаты для обеих категорий, уточняло местное издание vse42.ru. Действие постановления рассчитано до конца 2026 г. Выплаты за рекрутинг военнослужащих вводили и в других регионах, в частности в Башкирии, Ивановской, Саратовской, Тверской, Ярославской областях.
Рост выплат за заключение контракта с Минобороны становится неравномерным, отмечает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
Также сменился регион – лидер по размеру единовременной выплаты за заключение контракта. Санкт-Петербург, где в течение нескольких месяцев действовала рекордная в России выплата в размере 4,1 млн руб., уступил 1-е место Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (ХМАО). В уральском субъекте Федерации размер единовременной выплаты остался прежним – 3,55 млн руб., в Петербурге он снизился до 3,5 млн руб.
При заключении контракта через военкоматы ХМАО сразу выплачивается 4,1 млн руб. Эта выплата складывается из региональной, федеральной (400 000 руб.) и муниципальной (150 000 руб.) частей. «Это самая большая региональная выплата военнослужащим в стране», – говорится в сообщении на сайте администрации города Мегиона. Денежное довольствие за 12 месяцев службы с учетом зарплаты в зоне специальной военной операции составит от 6,6 млн руб., уточняется там же.
Пополнение группировки ВС РФ
Для военнослужащих и их семей в Югре действует свыше 30 мер поддержки, включая право первоочередного переселения из аварийных домов, компенсацию части процентной ставки по ипотеке и предоставление субсидий для приобретения жилья.
Желающим подписать контракт в Петербурге помимо выплаты из городского бюджета в размере 3,5 млн руб. полагается социальная выплата в размере 600 000 «в случае трудоустройства кандидата на предприятие Санкт-Петербурга, предложенное в информационном пункте при заключении контракта», говорится на сайте Смольного. «Ведомости» направили запросы в администрации Петербурга и ХМАО. Югра – ресурсный регион, который может себе позволить самые высокие единовременные выплаты, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.