Несколько регионов повысили выплаты контрактникам

В июле выплаты за заключение контракта с Минобороны увеличили в Дагестане, Карачаево-Черкесии (КЧР) и Смоленской области. Размер региональной выплаты в Дагестане составляет 2,7 млн руб. (с учетом муниципальных надбавок и федеральной выплаты на руки можно получить от 3,6 млн до 4,1 млн руб.). Власти республики обещают новобранцам годовой доход в зоне спецоперации от 6,5 млн руб. с учетом единовременных выплат и зарплаты. Власти КЧР увеличили размер выплаты контрактникам с 2,4 млн до 3,1 млн руб., в Смоленской области – с 1,6 млн до 2,1 млн руб.