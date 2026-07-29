За первое полугодие 2026 года капремонт затронул почти 10% школьных зданий в РФ

За первое полугодие 2026 года капремонт затронул почти 10% школьных зданий в РФЦелевой показатель в 21% к 2030 году выполним только при стабильном финансировании, говорят эксперты
По итогам первого полугодия 2026 г. в России капитальный ремонт проведен в 9,7% школьных зданий от их общего количества и в 0,7% зданий детских садов. Такие цифры нарастающим итогом приводит Росстат по федеральным показателям нацпроекта «Молодежь и дети» (2025–2030 гг.). Они опубликованы в Единой межведомственной информационно‑статистической системе.
Капремонт школ и детсадов проводится в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» (входит в нацпроект «Молодежь и дети»). К 2030 г. власти рассчитывают более чем вдвое увеличить долю капитально отремонтированных школьных зданий – до 21%. Для детских садов целевой показатель значительно выше текущего уровня: к концу десятилетия он должен вырасти до 6,3%.
Федпроект также предусматривает модернизацию образовательной инфраструктуры и строительство новых учреждений. За выполнение этих задач отвечает Минпросвещения. На реализацию проекта в федеральном бюджете на 2026 г. предусмотрено почти 105 млрд руб., в 2027 г. – 116 млрд руб., в 2028 г. – 193 млрд руб.
В феврале прошлого года министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что регионам сократят финансирование из федерального бюджета на строительство и капремонт школ в 2026 г., если они сорвут сроки сдачи таких объектов в 2025 г. Компенсировать сокращенный бюджет субъекты будут за собственный счет, добавил он.
Срывы сроков по капитальному ремонту школ чаще связаны с системными условиями, чем с чьим-либо умыслом, говорит директор Центра общего и дополнительного образования им. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Иван Иванов. Главным ограничением остаются объем и предсказуемость финансирования. Уже при заключении контракта может возникать разрыв между предусмотренной стоимостью работ, фактическим состоянием здания и требованиями действующих ГОСТов и сводов правил, пояснил он. После вскрытия конструкций выявляются дополнительные работы, требуется корректировка сметы, а установленные финансовые рамки ограничивают возможность привлечения квалифицированных рабочих и инженерных кадров, добавил Иванов.
По его словам, решение о финансовой ответственности регионов за срыв сроков сдачи, вероятно, усилило административный контроль, но уверенно оценить его практический эффект пока трудно. Сокращение федерального финансирования само по себе не устраняет причин задержек, отметил он. При ограниченных возможностях регионального бюджета подобная мера может дополнительно осложнить завершение работ. Поэтому ответственность целесообразно сочетать с ранним выявлением рисков и адресной поддержкой проблемных объектов. Иванов считает, что текущие показатели соответствуют финансовым и кадровым возможностям программы в сложившихся условиях. Школьный ориентир на 2030 г. выглядит достижимым только при стабильном финансировании и сохранении подрядных мощностей. По дошкольным учреждениям потребуется более заметное ускорение, заключил он.
Всего в России насчитывается чуть менее 40 000 школ, напомнил старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Многие из них располагаются не в одном, а в двух, трех или даже четырех отдельных зданиях. Именно поэтому капитальный ремонт еще 11,5% всех школьных зданий (а это около 5000 объектов) в ближайшие четыре года – масштабная задача, считает Илюхин. При этом речь идет не только о ремонте – после завершения работ школы оснащаются современным учебным оборудованием, включая компьютеры, лабораторные приборы, реактивы и расходные материалы. Кроме того, необходимо подготовить педагогов к работе с новым оборудованием, что также требует значительных организационных и финансовых ресурсов, говорит эксперт.
Что касается детских садов, то объемы работ здесь несколько меньше, но это объясняется объективными причинами, продолжил Илюхин. Еще несколько лет назад удалось обеспечить местами в детских садах всех детей дошкольного возраста. До 2024 г. было построено и капитально отремонтировано большое количество дошкольных учреждений. Сейчас, на фоне снижения рождаемости, потребность в строительстве новых детских садов и проведении их капитального ремонта стала значительно ниже, добавил он.
«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения об оценке достижимости целевых показателей к 2030 г.