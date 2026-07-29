За первое полугодие 2026 года капремонт затронул почти 10% школьных зданий в РФ

Всего в России насчитывается чуть менее 40 000 школ, напомнил старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Многие из них располагаются не в одном, а в двух, трех или даже четырех отдельных зданиях. Именно поэтому капитальный ремонт еще 11,5% всех школьных зданий (а это около 5000 объектов) в ближайшие четыре года – масштабная задача, считает Илюхин. При этом речь идет не только о ремонте – после завершения работ школы оснащаются современным учебным оборудованием, включая компьютеры, лабораторные приборы, реактивы и расходные материалы. Кроме того, необходимо подготовить педагогов к работе с новым оборудованием, что также требует значительных организационных и финансовых ресурсов, говорит эксперт.