Зачем Грефу понадобился новый город в Сибири

Мишустин поблагодарил Грефа и главу Республики Алтай Андрея Турчака, «всех, кто принимал участие в строительстве этого замечательного курорта». «Он уже стал особой экономической зоной без всяких преференций. По сути. И это притяжение, которое создается, оно видно – это та любовь, с которой в первую очередь местные жители относятся уже к этому месту. Разные были вопросы, когда планировали все. Но сегодня все знают, с какой бережностью, в том числе те, кто планирует и проектирует, относятся к истории этого замечательного края, к Республике Алтай», – сказал премьер.