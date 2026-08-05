Зачем Грефу понадобился новый город в Сибири

Зачем Грефу понадобился новый город в СибириГлава «Сбера» анонсировал премьеру проект спутника курорта «Манжерок»
Глава Сбербанка Герман Греф представил премьер-министру Михаилу Мишустину проект строительства города-спутника принадлежащего «Сберу» всесезонного курорта «Манжерок» в Республике Алтай, численность населения которого составит 16 000 человек. Глава кабмина 3–4 августа находился в регионе с рабочей поездкой.
По словам Грефа, после завершения работ на курорте (сейчас там строятся многочисленные объекты: отели, комплексы апартаментов, планируется создание искусственного озера, торгового центра, конгресс-центра, новых горнолыжных трасс и т. д.) «Манжерок» «будет требовать огромного количества рабочих мест». На данный момент на объекте работает 4000 сотрудников, но в перспективе количество рабочих мест вырастет до 15 000.
«Для этого нужен город-спутник. Мы уже вместе с республикой отработали проект планировки, поэтому там будет построен город-спутник, суперсовременный такой, прямо напротив аэропорта нового», – заявил глава «Сбера». Новый аэропорт Горно-Алтайска строится рядом с существующим, единственным собственником которого с 2024 г. является Сбербанк. Открытие объекта пропускной способностью до 1,5 млн пассажиров в год планируется в 2028 г.
В Сбербанке не ответили на запрос «Ведомостей» о структуре финансирования и управления проектом строительства города-спутника, а также сроках его реализации.
Мишустин поблагодарил Грефа и главу Республики Алтай Андрея Турчака, «всех, кто принимал участие в строительстве этого замечательного курорта». «Он уже стал особой экономической зоной без всяких преференций. По сути. И это притяжение, которое создается, оно видно – это та любовь, с которой в первую очередь местные жители относятся уже к этому месту. Разные были вопросы, когда планировали все. Но сегодня все знают, с какой бережностью, в том числе те, кто планирует и проектирует, относятся к истории этого замечательного края, к Республике Алтай», – сказал премьер.
План Грефа отличается «очень понятной бизнес-прагматикой», говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Им надо обслуживать «Манжерок». Я там был, это огромный комплекс, и действительно они его постоянно развивают, с рабочими местами там реальная проблема», – сказал он «Ведомостям».
Сбербанк рассчитывает закрепиться в нише Алтая и внутреннего туризма, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «От амбициозных планов освоения Сибири, спорных с точки зрения экономики и демографии, идет переход к лоббированию отдельных проектов», – сказал эксперт.
Идею создавать новые города в Сибири предлагал в 2021 г. секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу – тогда он был министром обороны и одним из лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму. А в ходе прошлогоднего сибирского турне Шойгу предложил создать спутник Саяногорска (Хакасия), который сможет «дарить людям счастье», писали «Ведомости».
Помимо создания рабочих мест необходимо предусмотреть и социальные условия, которые в последнее время выходят на первое место: обеспечение жильем, больницами, садиками и школами, спортивными комплексами и т. д., отмечает заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Егорова.
«Именно решение этих вопросов будет главным аргументом для оседлости как местного населения, так и приезжих. Если все это будет предусмотрело, то в будущем возможен рост браков и рождаемости, постепенный рост населения. Но это возможно при тщательной разработке программы развития не только туристического кластера, но и социальной структуры для жителей нового города», – сказала эксперт «Ведомостям».