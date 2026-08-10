Более 70% компаний в РФ платят стажерам до 50 000 рублей

В России треть компаний (34%) предлагают стажерам заработную плату в диапазоне 20 000–30 000 руб. в месяц при полной занятости, выяснили проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и компания Ancor. Результаты их исследования есть у «Ведомостей».