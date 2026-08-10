Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,64-1,12%RGBI115,35+0,15%CNY Бирж.12,239+1,31%IMOEX2 281,31-0,2%RGBITR777,42+0,24%
Главная / Общество /

Более 70% компаний в РФ платят стажерам до 50 000 рублей

Завышенные зарплатные ожидания кандидатов без опыта отмечают 67% работодателей
Екатерина Дорофеева
Елена Мухаметшина
Работодатели стали реже предлагать неоплачиваемые стажировки
Работодатели стали реже предлагать неоплачиваемые стажировки / Максим Стулов / Ведомости

В России треть компаний (34%) предлагают стажерам заработную плату в диапазоне 20 000–30 000 руб. в месяц при полной занятости, выяснили проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и компания Ancor. Результаты их исследования есть у «Ведомостей».

Четверть компаний (25%) платят стажерам 30 000–50 000 руб. за такую работу. В меньшей степени (13%) распространена оплата труда до 20 000 руб. Заработную плату, которая варьируется от 50 000 до 100 000 руб., предлагают лишь 8% работодателей. Не оплачивают стажировки 16% опрошенных компаний.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь