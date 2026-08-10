Более 70% компаний в РФ платят стажерам до 50 000 рублей

Более 70% компаний в РФ платят стажерам до 50 000 рублейЗавышенные зарплатные ожидания кандидатов без опыта отмечают 67% работодателей
В России треть компаний (34%) предлагают стажерам заработную плату в диапазоне 20 000–30 000 руб. в месяц при полной занятости, выяснили проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и компания Ancor. Результаты их исследования есть у «Ведомостей».
Четверть компаний (25%) платят стажерам 30 000–50 000 руб. за такую работу. В меньшей степени (13%) распространена оплата труда до 20 000 руб. Заработную плату, которая варьируется от 50 000 до 100 000 руб., предлагают лишь 8% работодателей. Не оплачивают стажировки 16% опрошенных компаний.
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