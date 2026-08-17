Как врачи относятся к пациентам с ВИЧ

Как врачи относятся к пациентам с ВИЧТревога и предубеждения у медработников возникают как способ самозащиты, считают психологи
Более половины врачей (52%) отмечают стигматизацию пациентов с ВИЧ-инфекцией в медицинском сообществе. Каждый второй из них считает наиболее предвзятой группой фельдшеров и медсестер, почти треть (32%) – младших медработников (санитары). Это следует из результатов исследования компании «Медицинские информационные решения» (приложение «Справочник врача»). На врачей как на источник стигмы указали лишь 18% респондентов. В этом исследовании опрошенные могли выбрать один из двух вариантов ответов: да или нет.
Основной причиной предвзятого отношения к ВИЧ-положительным пациентам большинство респондентов (34%) считают недостаток знаний об инфекции и путях ее передачи. Чуть менее 30% врачей связывают стигматизацию со страхом, почти каждый пятый (19%) – со специфическими моральными установками медперсонала. Еще 17% опрошенных убеждены, что проблема кроется в переоценке риска заражения сотрудниками клиник.
ВИЧ передается половым путем, через кровь, а также от матери к ребенку – во время беременности, родов или кормления грудью, сообщается на портале Минздрава о профилактике и лечении инфекции. При этом терапия, снижающая вирусную нагрузку в организме, уменьшает риск заражения младенца примерно до 1%. Бытовые контакты, включая поцелуи, прикосновения, использование общей посуды и полотенец, не опасны и не приводят к передаче ВИЧ.
Большинство врачей (72%) заявили, что лично не боятся работать с ВИЧ-инфицированными пациентами, а 81% знают регламент действий при аварийной ситуации – повреждении кожных покровов или попадании биологической жидкости на слизистые. О случаях отказа коллег в оказании медпомощи пациенту из-за диагноза осведомлены лишь 12% опрошенных. Уровень собственных знаний о ВИЧ-инфекции респонденты оценивают в основном как средний (62%), высоким его считают больше 31% врачей, низким – около 7%.
Первая вспышка ВИЧ в СССР
Тяжело болевших детей перевели из Элисты в крупные медучреждения Волгограда, Ростова-на-Дону и Ставрополя. Там выявились те же нарушения правил дезинфекции, что и в Элисте. В итоге оказалось инфицировано порядка 220 человек. Минздрав, осознав масштаб возможной катастрофы, создал Всесоюзный центр по профилактике и борьбе со СПИДом во главе с Покровским (сейчас – Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом) и начал массово закупать пластиковые одноразовые шприцы. В этом центре Покровский занимался борьбой с ВИЧ до 20 мая 2026 г. В этот день на 72-м году он ушел из жизни.
В связи с этим многие врачи (58%) хотели бы пройти дополнительное обучение по вопросам ВИЧ-инфекции. Среди наиболее востребованных тем – экстренная постконтактная профилактика заболевания и юридические аспекты работы с ВИЧ-положительными пациентами. Также медиков интересуют современные схемы антиретровирусной терапии, которая мешает ВИЧ размножаться в организме, показали ответы на вопрос с множественным выбором. 79% врачей высказались также за создание единой всероссийской базы данных о ВИЧ-инфицированных пациентах с доступом для всех медработников.
Внедрение такой медицинской системы могло бы повысить преемственность медпомощи, но при ее создании важно соблюсти баланс между интересами системы здравоохранения и правом человека на конфиденциальность, отметила доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского университета Наталья Миропольская. Она уточнила, что информация о ВИЧ-статусе относится к медицинской тайне и бесконтрольный доступ к таким сведениям может создать дополнительные риски для пациента.
Сегодня в России действует Федеральный регистр лиц, инфицированных ВИЧ, сообщил «Ведомостям» представитель Минздрава. Он обеспечивает конфиденциальность пациентов – по закону они могут пройти анонимное обследование. Основной объем медпомощи ВИЧ-инфицированным оказывают в специализированных центрах по профилактике и борьбе со СПИДом, добавили в Минздраве. Работающие там врачи имеют доступ к данным о статусе и результатах обследований пациента: это необходимо для назначения индивидуальной схемы лечения и контроля ее эффективности.
Около 37% населения России было охвачено тестированием на ВИЧ в 2025 г., говорится в докладе Роспотребнадзора. Инфекция была впервые выявлена у 45 638 человек.
Порядка 931 000 пациентов с ВИЧ-инфекцией находятся на диспансерном наблюдении, говорил замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий в июне 2026 г. По данным Роспотребнадзора, с подтвержденным ВИЧ в России живет примерно 1,2 млн человек. В статистику федеральной службы входят также пациенты, которые сдали анализы, но не встали на учет.
Современные случаи заражения ВИЧ в больницах
Работа с ВИЧ-инфицированными больными требует учета особенностей состояния иммунной системы, но зачастую не отличается от помощи обычным пациентам, говорит Миропольская. Стандартные меры инфекционного контроля, включая безопасное обращение с иглами и использование перчаток при контакте с биологическими жидкостями, должны соблюдаться всегда: врач может не знать об инфекционном статусе больного. Медик должен относиться к пациенту с ВИЧ прежде всего как к человеку, которому нужна помощь, – чрезмерное дистанцирование не имеет медицинского смысла и может усиливать стигматизацию, подчеркнула Миропольская.
Медсестры и лаборанты чаще имеют прямой контакт с кровью и другими биоматериалами, поэтому ощущение каждодневного риска случайного заражения в этой среде гораздо выше, считает психолог платформы Alter Альбина-Сара Борисенко. Кроме того, врачи глубоко изучают патогенез, тогда как средний медперсонал часто ориентирован на процедурные протоколы и может не иметь актуальной информации по терапии ВИЧ, сказала она. Тревога и предубеждения у медработников рождаются как способ самозащиты, уточнила психолог.
Как опрашивали врачей
В обществе стигматизация пациентов с ВИЧ проявляется открыто – через избегание, моральную оценку, дистанцирование, рассказала психоаналитический психотерапевт сервиса «Ясно» Мария Игнатьева. В медицинской среде она принимает «тонкие формы» и выражается в избыточной осторожности при осмотре, формальной корректности, за которой считывается напряжение, стремлении перенаправить пациента к профильному специалисту. Такая мягкая стигматизация сложнее поддается коррекции, потому что редко осознается как предвзятость, отметила Игнатьева.
Борьба со стигмой, по мнению Борисенко, возможна через три направления: образование и контакт с разрушающими стереотип «смертельной угрозы» пациентами, а также изменения в языке. Например, стоит говорить не «ВИЧ-инфицированный», а «человек, живущий с ВИЧ» – это снижает дегуманизацию, объяснила психолог.