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Как врачи относятся к пациентам с ВИЧ

Тревога и предубеждения у медработников возникают как способ самозащиты, считают психологи
Виктория Ларченко
Анна Киселева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Более половины врачей (52%) отмечают стигматизацию пациентов с ВИЧ-инфекцией в медицинском сообществе. Каждый второй из них считает наиболее предвзятой группой фельдшеров и медсестер, почти треть (32%) – младших медработников (санитары). Это следует из результатов исследования компании «Медицинские информационные решения» (приложение «Справочник врача»). На врачей как на источник стигмы указали лишь 18% респондентов. В этом исследовании опрошенные могли выбрать один из двух вариантов ответов: да или нет.

Основной причиной предвзятого отношения к ВИЧ-положительным пациентам большинство респондентов (34%) считают недостаток знаний об инфекции и путях ее передачи. Чуть менее 30% врачей связывают стигматизацию со страхом, почти каждый пятый (19%) – со специфическими моральными установками медперсонала. Еще 17% опрошенных убеждены, что проблема кроется в переоценке риска заражения сотрудниками клиник.

ВИЧ передается половым путем, через кровь, а также от матери к ребенку – во время беременности, родов или кормления грудью, сообщается на портале Минздрава о профилактике и лечении инфекции. При этом терапия, снижающая вирусную нагрузку в организме, уменьшает риск заражения младенца примерно до 1%. Бытовые контакты, включая поцелуи, прикосновения, использование общей посуды и полотенец, не опасны и не приводят к передаче ВИЧ.

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Большинство врачей (72%) заявили, что лично не боятся работать с ВИЧ-инфицированными пациентами, а 81% знают регламент действий при аварийной ситуации – повреждении кожных покровов или попадании биологической жидкости на слизистые. О случаях отказа коллег в оказании медпомощи пациенту из-за диагноза осведомлены лишь 12% опрошенных. Уровень собственных знаний о ВИЧ-инфекции респонденты оценивают в основном как средний (62%), высоким его считают больше 31% врачей, низким – около 7%.

Первая вспышка ВИЧ в СССР

В 1988 г. в детской больнице в Элисте (Калмыцкая АССР) произошла первая крупная вспышка ВИЧ в стране. По распоряжению Минздрава СССР комиссию по проверке больницы возглавил эпидемиолог Вадим Покровский. Его расследование показало, что причиной распространения ВИЧ было внутрибольничное заражение. Медсестры в элистинской больнице делали инъекции из одного стеклянного шприца сразу нескольким пациентам. Дезинфекция шприцев перед каждым новым пациентом не проводилась. Капельницы тоже использовались по несколько раз.

Тяжело болевших детей перевели из Элисты в крупные медучреждения Волгограда, Ростова-на-Дону и Ставрополя. Там выявились те же нарушения правил дезинфекции, что и в Элисте. В итоге оказалось инфицировано порядка 220 человек. Минздрав, осознав масштаб возможной катастрофы, создал Всесоюзный центр по профилактике и борьбе со СПИДом во главе с Покровским (сейчас – Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом) и начал массово закупать пластиковые одноразовые шприцы. В этом центре Покровский занимался борьбой с ВИЧ до 20 мая 2026 г. В этот день на 72-м году он ушел из жизни.

В связи с этим многие врачи (58%) хотели бы пройти дополнительное обучение по вопросам ВИЧ-инфекции. Среди наиболее востребованных тем – экстренная постконтактная профилактика заболевания и юридические аспекты работы с ВИЧ-положительными пациентами. Также медиков интересуют современные схемы антиретровирусной терапии, которая мешает ВИЧ размножаться в организме, показали ответы на вопрос с множественным выбором. 79% врачей высказались также за создание единой всероссийской базы данных о ВИЧ-инфицированных пациентах с доступом для всех медработников.

Внедрение такой медицинской системы могло бы повысить преемственность медпомощи, но при ее создании важно соблюсти баланс между интересами системы здравоохранения и правом человека на конфиденциальность, отметила доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского университета Наталья Миропольская. Она уточнила, что информация о ВИЧ-статусе относится к медицинской тайне и бесконтрольный доступ к таким сведениям может создать дополнительные риски для пациента.

Максим Стулов / Ведомости

Сегодня в России действует Федеральный регистр лиц, инфицированных ВИЧ, сообщил «Ведомостям» представитель Минздрава. Он обеспечивает конфиденциальность пациентов – по закону они могут пройти анонимное обследование. Основной объем медпомощи ВИЧ-инфицированным оказывают в специализированных центрах по профилактике и борьбе со СПИДом, добавили в Минздраве. Работающие там врачи имеют доступ к данным о статусе и результатах обследований пациента: это необходимо для назначения индивидуальной схемы лечения и контроля ее эффективности.

Около 37% населения России было охвачено тестированием на ВИЧ в 2025 г., говорится в докладе Роспотребнадзора. Инфекция была впервые выявлена у 45 638 человек.

Порядка 931 000 пациентов с ВИЧ-инфекцией находятся на диспансерном наблюдении, говорил замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий в июне 2026 г. По данным Роспотребнадзора, с подтвержденным ВИЧ в России живет примерно 1,2 млн человек. В статистику федеральной службы входят также пациенты, которые сдали анализы, но не встали на учет.

Современные случаи заражения ВИЧ в больницах

3 августа 2026 г. управление МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело после сообщений СМИ о том, что школьницу заразили ВИЧ в больнице в Азове. Об этом писали «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МВД. Источником инфекции, как установила специальная комиссия, стала соседка ребенка по палате. Областное управление Росздравнадзора выяснило, что в медучреждении врачи по несколько раз использовали одноразовые заглушки для катетеров, а их учет и закупки не проводили более двух лет.

Работа с ВИЧ-инфицированными больными требует учета особенностей состояния иммунной системы, но зачастую не отличается от помощи обычным пациентам, говорит Миропольская. Стандартные меры инфекционного контроля, включая безопасное обращение с иглами и использование перчаток при контакте с биологическими жидкостями, должны соблюдаться всегда: врач может не знать об инфекционном статусе больного. Медик должен относиться к пациенту с ВИЧ прежде всего как к человеку, которому нужна помощь, – чрезмерное дистанцирование не имеет медицинского смысла и может усиливать стигматизацию, подчеркнула Миропольская.

Медсестры и лаборанты чаще имеют прямой контакт с кровью и другими биоматериалами, поэтому ощущение каждодневного риска случайного заражения в этой среде гораздо выше, считает психолог платформы Alter Альбина-Сара Борисенко. Кроме того, врачи глубоко изучают патогенез, тогда как средний медперсонал часто ориентирован на процедурные протоколы и может не иметь актуальной информации по терапии ВИЧ, сказала она. Тревога и предубеждения у медработников рождаются как способ самозащиты, уточнила психолог.

Как опрашивали врачей

Исследование проводилось 3–13 августа 2026 г. методом онлайн-опроса в приложении «Справочник врача». В нем приняли участие 1385 врачей из всех регионов России, включая недавно присоединенные.

В обществе стигматизация пациентов с ВИЧ проявляется открыто – через избегание, моральную оценку, дистанцирование, рассказала психоаналитический психотерапевт сервиса «Ясно» Мария Игнатьева. В медицинской среде она принимает «тонкие формы» и выражается в избыточной осторожности при осмотре, формальной корректности, за которой считывается напряжение, стремлении перенаправить пациента к профильному специалисту. Такая мягкая стигматизация сложнее поддается коррекции, потому что редко осознается как предвзятость, отметила Игнатьева.

Борьба со стигмой, по мнению Борисенко, возможна через три направления: образование и контакт с разрушающими стереотип «смертельной угрозы» пациентами, а также изменения в языке. Например, стоит говорить не «ВИЧ-инфицированный», а «человек, живущий с ВИЧ» – это снижает дегуманизацию, объяснила психолог.

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