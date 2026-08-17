В 1988 г. в детской больнице в Элисте (Калмыцкая АССР) произошла первая крупная вспышка ВИЧ в стране. По распоряжению Минздрава СССР комиссию по проверке больницы возглавил эпидемиолог Вадим Покровский. Его расследование показало, что причиной распространения ВИЧ было внутрибольничное заражение. Медсестры в элистинской больнице делали инъекции из одного стеклянного шприца сразу нескольким пациентам. Дезинфекция шприцев перед каждым новым пациентом не проводилась. Капельницы тоже использовались по несколько раз.

Тяжело болевших детей перевели из Элисты в крупные медучреждения Волгограда, Ростова-на-Дону и Ставрополя. Там выявились те же нарушения правил дезинфекции, что и в Элисте. В итоге оказалось инфицировано порядка 220 человек. Минздрав, осознав масштаб возможной катастрофы, создал Всесоюзный центр по профилактике и борьбе со СПИДом во главе с Покровским (сейчас – Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом) и начал массово закупать пластиковые одноразовые шприцы. В этом центре Покровский занимался борьбой с ВИЧ до 20 мая 2026 г. В этот день на 72-м году он ушел из жизни.