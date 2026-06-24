Заболеваемость гепатитом С превысила плановый показатель почти на треть

Заболеваемость гепатитом С превысила плановый показатель почти на третьУ большинства пациентов заболевание протекает бессимптомно
Заболеваемость гепатитом С в России в 2025 г. составила 40,77 случая на 100 000 населения, следует из заключения Счетной палаты об исполнении федерального бюджета в Минздраве РФ за прошлый год. Это примерно на 31% выше планового значения в 31,12 случая на 100 000 человек, закрепленного в госпрограмме «Развитие здравоохранения». Плановый уровень заболеваемости был достигнут в 18 из 85 регионов России.
Гепатит C – это острое или хроническое инфекционное заболевание. Оно возникает после заражения вирусом гепатита С, поражает ткани печени и может привести к тяжелым осложнениям – циррозу или раку печени, говорится в клинических рекомендациях Минздрава по лечению инфекции. У большинства пациентов заболевание протекает бессимптомно и выявляется во время диспансеризации, догоспитальной подготовки или при посещении врача узкого профиля. От времени инфицирования до установления диагноза может пройти несколько лет.
Завышенный относительно планового показатель распространенности инфекции в 2025 г. в заключении Счетной палаты объясняется улучшением качества диагностики и, соответственно, ростом выявляемости гепатита С. Это связано с реализацией в стране плана по борьбе с заболеванием до 2030 г. и расширением скрининговых программ. В частности, в 2024 г. в порядок диспансеризации было включено исследование на антитела к гепатиту С для граждан старше 25 лет.
Рост заболеваемости гепатитом С не должен восприниматься как негативный тренд, отметил председатель правления межрегиональной общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко. Он подтвердил, что увеличение показателя связано с внедрением масштабного скрининга населения во всех регионах страны. «Много больных не там, где много болеют, а там, где их много выявляют», – подчеркнул эксперт.
Коваленко рассказал, что сейчас практически во всех регионах очередей на терапию гепатита С нет. При этом в России уже несколько лет подряд лечат больше пациентов, чем выявляют, – это говорит о снижении реальной заболеваемости. Единственная проблема, по словам эксперта, заключается в недостаточной информированности пациентов и врачей первичного звена о диагностических возможностях. Терапевты не всегда успевают следить за постоянными изменениями в организации медпомощи и многие пациенты просто не знают, что могут пройти бесплатное обследование и лечение, объяснил Коваленко.
Заболеваемость гепатитом С – единственный из 10 ключевых показателей госпрограммы «Развитие здравоохранения», который Минздрав выполнить не смог. План по уровню распространенности ВИЧ и туберкулеза, младенческой смертности и удовлетворенности населения медпомощью в 2025 г. был перевыполнен. В частности, заболеваемость ВИЧ оказалась примерно на 30% ниже целевого уровня – 28,2 случая против плановых 40,4 на 100 000 населения. Перевыполнение плановых значений по ВИЧ наблюдается второй год подряд, говорится в заключении Счетной палаты.
По итогам 2025 г. скрининговое обследование на антитела к вирусу гепатита С прошли более 11,7 млн человек, рассказал «Ведомостям» главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов. В результате плановые показатели федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» были существенно превышены, а число выявленных случаев заболевания возросло. Чуланов уточнил, что большинство выявляемых случаев представляют собой не новые случаи заражения, а ранее не диагностированный хронический гепатит С у людей, инфицированных много лет назад, а значит, ухудшения эпидемиологической ситуации в стране не произошло.
Различия в достижении показателя между регионами главный внештатный специалист объяснил различиями в исходной эпидемиологической ситуации. Вместе с тем региональные программы оказания медпомощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С в отдельных субъектах РФ в предыдущие годы были менее масштабными. Это также могло сказаться на показателях выявляемости, отметил Чуланов.