Заболеваемость гепатитом С превысила плановый показатель почти на треть

Коваленко рассказал, что сейчас практически во всех регионах очередей на терапию гепатита С нет. При этом в России уже несколько лет подряд лечат больше пациентов, чем выявляют, – это говорит о снижении реальной заболеваемости. Единственная проблема, по словам эксперта, заключается в недостаточной информированности пациентов и врачей первичного звена о диагностических возможностях. Терапевты не всегда успевают следить за постоянными изменениями в организации медпомощи и многие пациенты просто не знают, что могут пройти бесплатное обследование и лечение, объяснил Коваленко.