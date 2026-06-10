В 2025 году от гепатита C в России излечились 97,7% пациентов
Доля излечившихся от гепатита C пациентов в 2025 г. достигла 97,7%, превысив плановый показатель в 90%, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
«По итогам 2025 г. доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, обеспеченных лекарствами, составила 7,9%, опередив плановый показатель. Также более чем вдвое был увеличен охват скринингом на наличие антител к гепатиту С, достигнув 16,7%», – также рассказал он.
По словам депутата, число выявленных случаев гепатита C выросло до 40 человек на 100 000 населения в отчетном периоде. Планировалось, что показатель составит 31 человек на 100 000 населения. Леонов отметил, что такая динамика является хорошей, так как высокая выявляемость заболевания позволяет ускорить его устранение. Парламентарий напомнил, что гепатит С может приводить к циррозу и раку печени, а также другим осложнениям, однако вакцины против заболевания нет.
В ноябре 2025 г. ученые Роспотребнадзора разработали первый в мире быстрый тест для выявления гепатита С, который определяет наличие вируса всего за 25-30 минут. До создания теста на это требовалось 1,5-2 часа. Он основан на методе петлевой изотермической амплификации (LAMP). Разработка была осуществлена в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)».