В 2025 году от гепатита C в России излечились 97,7% пациентов

По словам депутата, число выявленных случаев гепатита C выросло до 40 человек на 100 000 населения в отчетном периоде. Планировалось, что показатель составит 31 человек на 100 000 населения. Леонов отметил, что такая динамика является хорошей, так как высокая выявляемость заболевания позволяет ускорить его устранение. Парламентарий напомнил, что гепатит С может приводить к циррозу и раку печени, а также другим осложнениям, однако вакцины против заболевания нет.