В России создали первый в мире быстрый тест для выявления гепатита С
Ученые Роспотребнадзора разработали первый в мире быстрый тест для выявления гепатита С, который определяет наличие вируса всего за 25-30 минут. Ранее на это требовалось 1,5-2 часа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Экспресс-тест основан на методе петлевой изотермической амплификации (LAMP). В пресс-службе подчеркнули, что столь быстрая и точная диагностика имеет критическое значение для проведения скрининговых мероприятий, своевременного выявления инфицированных для назначения эффективного лечения и принятия необходимых противоэпидемических мер. Данная разработка была осуществлена в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)».
Гепатит С представляет собой инфекционное заболевание, передающееся через кровь. Болезнь может приводить к серьезным поражениям печени, в том числе к циррозу и раку. Наиболее уязвимыми перед этим заболеванием являются люди с ослабленной иммунной системой.
В августе 2024 г. глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что федеральный проект по борьбе с гепатитом С включает пять целевых показателей. В частности, к 2030 г. излечиться от хронического вирусного гепатита C (ХГС) должны 334 019 пациентов. В 2023 г. показатель составил лишь 34 122 вылечившихся.