В России создали первый в мире быстрый тест для выявления гепатита С

Гепатит С представляет собой инфекционное заболевание, передающееся через кровь. Болезнь может приводить к серьезным поражениям печени, в том числе к циррозу и раку. Наиболее уязвимыми перед этим заболеванием являются люди с ослабленной иммунной системой.