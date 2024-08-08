Мурашко раскрыл детали нового федерального проекта по борьбе с гепатитом С

Как заявляла вице-премьер РФ Татьяна Голикова 24 июля на форуме «Здоровое общество», в 2023 г. прошли лечение почти 50 000 больных с гепатитом С (цитата по ТАСС). О каком именно из гепатитов шла речь – остром или хроническом, – не уточнялось. Она при этом отметила, что данные показатели к 2030 г. «надо увеличить в семь и более раз». Ежегодно планируется предоставлять лечение дополнительно более чем 60 000 человек, что позволит снизить число больных до 15–20% ежегодно, сообщала Голикова.