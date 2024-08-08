Мурашко раскрыл детали нового федерального проекта по борьбе с гепатитом С

Мурашко раскрыл детали нового федерального проекта по борьбе с гепатитом СИзлечиться от хронического вирусного гепатита C к 2030 году должны 334 019 человек
Новый федеральный проект по борьбе с гепатитом С, реализация которого с 2025 г. запланирована в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», будет включать пять целевых показателей. В частности, к 2030 г. излечиться от хронического вирусного гепатита C (ХГС) должны 334 019 пациентов. В 2023 г. этот показатель составил лишь 34 122 вылечившихся. Такие данные привел в своей презентации глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на совместном совещании министерства и «Народного фронта».
Проект по борьбе с гепатитом С также будет включать льготное лекарственное обеспечение. В частности, к 2030 г. лекарствами, закупленными за счет средств федерального бюджета, в амбулаторных условиях должны быть обеспечены 154 698 человек с ХГС, которых внесут в Федеральный регистр вирусных гепатитов (в 2023 г. средства из бюджета на такие лекарства не были предусмотрены), следует из презентации Мурашко.
Доля же пациентов с ХГС, данные о которых внесены в этот регистр (появится в 2024 г.), из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом C к 2030 г., согласно целевому показателю, составит 95%.
Кроме этого количество пациентов с ХГС (данные о которых есть в том же регистре), получивших полный курс противовирусной терапии в условиях дневного стационара в рамках ОМС, должно возрасти к 2030 г. до 199 998 человек (в 2023 г. их было 13 084 человека), говорится в презентации.
В ноябре 2022 г. правительство утвердило план мероприятий по элиминации (снижение распространения вируса) до 2030 г. в России хронического вирусного гепатита С. Документ в том числе предусматривает создание федерального регистра пациентов, страдающих этим заболеванием. Предполагается, что он начнет работать в этом году.
Как заявляла вице-премьер РФ Татьяна Голикова 24 июля на форуме «Здоровое общество», в 2023 г. прошли лечение почти 50 000 больных с гепатитом С (цитата по ТАСС). О каком именно из гепатитов шла речь – остром или хроническом, – не уточнялось. Она при этом отметила, что данные показатели к 2030 г. «надо увеличить в семь и более раз». Ежегодно планируется предоставлять лечение дополнительно более чем 60 000 человек, что позволит снизить число больных до 15–20% ежегодно, сообщала Голикова.
Скрининг на наличие вирусного гепатита С к 2030 г., согласно целевому показателю нового федпроекта, охватит 67,6 млн человек (в 2023 г. было 23,8 млн человек), следует из презентации Мурашко. Нововведением 2024 г. стало включение обследования на антитела к гепатиту C в программу диспансеризации населения. Скрининг проводится для граждан в возрасте старше 25 лет раз в 10 лет.
Во сколько стране обходится гепатит С
Как следует из государственного доклада Роспотребнадзора, суммарное экономическое бремя на борьбу с хроническим гепатитом С в 2023 г. составило 65,6 млрд руб. Из них 19,7 млрд руб. – прямые медицинские затраты, 45,9 млрд руб. – косвенные затраты. Экономический ущерб от острого гепатита С в 2023 г., согласно оценкам службы, составил 331,4 млн руб.
Как отмечала Голикова в конце июля, гепатитом С в РФ страдают около 600 000 человек, но эта цифра постоянно меняется. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 г. в России может проживать порядка 2,7 млн человек с данным заболеванием.
Заболеваемость ХГС в 2023 г. составила 46 406 новых случаев (или 31,6 случая на 100 000 населения), следует из данных Роспотребнадзора. Для сравнения: в 2022 г. этот показатель был равен 23,2 случая на 100 000 населения. В прошлом году в двух субъектах РФ заболеваемость ХГС превышала среднероссийский показатель в два раза и более – в Санкт-Петербурге и Омской области.
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев 5 августа на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере отмечал необходимость разработки плана действий по снижению стоимости терапии для элиминации гепатита С. «Мы понимаем, что снижение цен на препараты может привести к увеличению числа охваченных терапией пациентов в четыре раза», – привел его слова «Ведомостям» представитель секции совета «Здравоохранение и здоровый образ жизни».
Директор департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава Елена Астапенко, в свою очередь, сообщила, что ряд производителей выразили готовность снизить цены на 20–30% при условии обеспечения необходимых объемов поставок.
«Если мы хотим победить гепатит С, то уже сейчас нужно проводить комплексный анализ ситуации, завтра начать планировать потребность в диагностических средствах и лекарственных препаратах. Это вопрос денег, и мы должны быть к нему готовы», – сказал заместитель председателя совета, руководитель секции «Здравоохранение и здоровый образ жизни» Петр Родионов.
Эксперты «Народного фронта», проведя собственный анализ, на совещании 7 августа также обратили внимание на необходимость расширить критерии оказания медицинской помощи больным с гепатитом С за счет средств ОМС на пациентов с ранней стадией гепатита С (стадии фиброза F0-F2).