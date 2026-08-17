Оставят ли детям в Европе право на соцсети

Оставят ли детям в Европе право на соцсетиВ ЕС слабо понимают, как строить политику в отношении цифровых платформ
Юристы Конституционного совета (аналог конституционного суда) Франции сочли неконституционным принятый парламентом страны запрет на использование соцсетей детьми до 15 лет. Согласно решению из 23 пунктов, лишение подростков соцсетей противоречит основному закону страны, так как нарушает их право на свободу мнений и самовыражения. Французские правоведы признают, что запрет на соцсети может быть конституционным, если речь идет о защите детей или общественного порядка, но сам закон, принятый обеими палатами парламента Франции, вышел, по их мнению недоработанным. Фактически он охватывает все цифровые ресурсы, которые позволяют обмениваться информацией, и не содержит оценки рисков и особенностей каждой из платформ, а также не принимает во внимание право родителей или опекунов разрешать детям пользоваться этими ресурсами под свою ответственность.
Кроме того, Конституционный совет отметил, что запрет на соцсети для детей и младших подростков создает прецедент, следуя которому подтверждать возраст для использования информационных ресурсов должны все, а не только лица в возрасте до 15 лет. «Не определив условия и пределы, в рамках которых такое подтверждение должно быть предоставлено, законодатель не предусмотрел правовых гарантий, способных обеспечить соблюдение требований Конституции», – отметили специалисты по конституционному праву Франции.
Изначально принятие законопроекта, который активно поддержал и президент Франции Эмманюэль Макрон, планировалось на сентябрь после его подписания главой государства. После решения Конституционного совета законопроект придется исправить. Законопроект предлагал для начала ввести запрет на регистрацию новых аккаунтов для детей и подростков, а удалить существующие учетные записи несовершеннолетних должны были до января 2027 г.
Франция не единственная европейская страна, которая озаботилась вопросом доступа несовершеннолетних к соцсетям. Подобные меры в июле 2026 г. поддержали и в руководстве Европейского союза (ЕС), в Еврокомиссии (ЕК). Эта инициатива была выдвинута председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Соответствующий доклад евробюрократы составили по ее просьбе. В нем в отличие от французского проекта предусматривается запрет на использование соцсетей и других сервисов детям до 13 лет, а подросткам с 13 разрешалось использовать только тщательно проверенные на безопасность платформы.
Еще раньше запрет подросткам до 15 лет пользоваться соцсетями был принят парламентом Австралии, аналогичные инициативы продвигаются властями Великобритании и других стран.
Главная причина, почему в Евросоюзе вообще возникла дискуссия о запрете соцсетей детям, – это вербовка исламистами подростков, в основном из семей иммигрантов, считает доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев. Есть также риски, связанные с вовлечением в общеуголовные преступления и публикацией запрещенного контента, но именно вербовка террористами молодых людей остается самым важным аспектом. Кроме того, добавляет эксперт, своих соцсетей у ЕС нет, а действующие на территории блока американские платформы – «любимые клиенты» Суда Евросоюза в Люксембурге по антимонопольным делам. Также в соцсетях европейцы ищут и российскую угрозу, но этот момент все же второстепенный, говорит Трухачев.
У европейских попыток запретить несовершеннолетним соцсети есть управленческая подоплека, говорит старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Егор Сергеев. В Брюсселе очень слабо себе представляют, как подходить к решению вопросов цифровизации и в духе типичной евробюрократии начинают регулировать эту сферу. Конкретно в случае с соцсетями еврочиновникам показалось удобным сделать звучный социально ориентированный шаг, заодно введя практику регулирования информационного пространства как таковую. Эта ситуация усугубляется еще и тем, что страны ЕС находятся во многом в рядах отстающих с точки зрения освоения цифрового пространства. Рычагов воздействия на него у европейцев мало: своих соцсетей нет и других платформ немного. Поэтому регулирование, поясняет Сергеев, начинается с того, что можно продать публике как социальные меры. Эксперт также добавляет, что правительства стран ЕС сталкиваются с огромным объемом вопросов, решить которые быстро и здраво просто не хватает сил, поэтому выбираются точечные проблемы, в которых можно показать общественности свою активность и заинтересованность.