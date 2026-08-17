Оставят ли детям в Европе право на соцсети

У европейских попыток запретить несовершеннолетним соцсети есть управленческая подоплека, говорит старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Егор Сергеев. В Брюсселе очень слабо себе представляют, как подходить к решению вопросов цифровизации и в духе типичной евробюрократии начинают регулировать эту сферу. Конкретно в случае с соцсетями еврочиновникам показалось удобным сделать звучный социально ориентированный шаг, заодно введя практику регулирования информационного пространства как таковую. Эта ситуация усугубляется еще и тем, что страны ЕС находятся во многом в рядах отстающих с точки зрения освоения цифрового пространства. Рычагов воздействия на него у европейцев мало: своих соцсетей нет и других платформ немного. Поэтому регулирование, поясняет Сергеев, начинается с того, что можно продать публике как социальные меры. Эксперт также добавляет, что правительства стран ЕС сталкиваются с огромным объемом вопросов, решить которые быстро и здраво просто не хватает сил, поэтому выбираются точечные проблемы, в которых можно показать общественности свою активность и заинтересованность.